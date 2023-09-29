Samsung Galaxy S24'ün muhtemel tasarımı ortaya çıktı

Bilmeyenler için Samsung, uzun süredir ana akım Galaxy S serisi akıllı telefonlarını Şubat ayında tanıtıyor. Ancak son raporlar, bu etkinliğin daha erkene alınacağını bizlere gösterdi. Öyle ki Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra için önümüzdeki Ocak ayına işaret ediliyor.
Galaxy S24 beklenen özellikler
Samsung'un tüm Galaxy S24 modellerinde 2.500 nit OLED ekran kullanması bekleniyor ve Galaxy S24 Ultra titanyum gövdeye sahip olabilir. Ayrıca yeni nesil telefonlar, QHD+ LTPO 120Hz OLED ekranlara, IP68 derecesine, stereo hoparlörlere, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC ve USB Type-C bağlantı noktasına sahip olacak.
Galaxy S24, kutudan çıkar çıkmaz Android 14'ü destekleyecek. Bununla birlikte Galaxy S24 ve Galaxy S24+ 12GB RAM ve 256GB depolama Galaxy S24 Ultra ise 16GB RAM ve 1TB veya 2TB depolama alanına kadar çıkabilir. Ayrıca amiral gemisi modelin acil SOS için iki yönlü uydu bağlantısına da sahip olacabileceği belirtiliyor.
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.