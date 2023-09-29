Samsung Galaxy S24'ün muhtemel tasarımı ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör 2024 yılının en çok beklenen akıllı telefonları arasında yer alan Samsung Galaxy S24 serisinin önümüzdeki ​​​​​​aylarda tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla cihazlarla ilgili yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Bu kez de Galaxy S24 modelinin yüksek kaliteli bir görüntüsü yayınlandı. Üstelik güvenilir bir kaynaktan geliyor.

Galaxy S24'ün muhtemel tasarımı ortaya çıktı

Bilmeyenler için Samsung, uzun süredir ana akım Galaxy S serisi akıllı telefonlarını Şubat ayında tanıtıyor. Ancak son raporlar, bu etkinliğin daha erkene alınacağını bizlere gösterdi. Öyle ki Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra için önümüzdeki Ocak ayına işaret ediliyor.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan görüntülere göre, serinin temel modeli Galaxy S24 selefine benzer bir tasarımla gelecek. Ancak ufak değişimler de yok değil. Arka taraftaki LED flaşın artık Galaxy S23'teki gibi birinci kameranın yanına değil, birinci ve ikinci kamera arasına yerleştirildiğini görüyoruz. Bunun dışında akıllı telefonun arka panelinde kamera adası içermeyen çıkıntısız bir tasarım bulunuyor.

Telefonun ön yüzüne gelirsek, Galaxy S23 serisinin çerçevesinde kullanılan kavisli köşeler, yerini düz bir tasarıma bırakmış. Dolayısıyla bu değişiklik, bazıları için akıllı telefonu tutmayı daha konforsuz hale getirebilir. Bunun dışında Galaxy S24'ün ön yüzünde düz bir ekran ve üzerinde selfie kamera içeren küçük bir delik bulunacak.

Galaxy S24 beklenen özellikler

Samsung'un tüm Galaxy S24 modellerinde 2.500 nit OLED ekran kullanması bekleniyor ve Galaxy S24 Ultra titanyum gövdeye sahip olabilir. Ayrıca yeni nesil telefonlar, QHD+ LTPO 120Hz OLED ekranlara, IP68 derecesine, stereo hoparlörlere, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC ve USB Type-C bağlantı noktasına sahip olacak.

Galaxy S24 serisinin çıkış tarihi ortaya çıktı: Yakında geliyor 2 gün önce eklendi

Galaxy S24, kutudan çıkar çıkmaz Android 14'ü destekleyecek. Bununla birlikte Galaxy S24 ve Galaxy S24+ 12GB RAM ve 256GB depolama Galaxy S24 Ultra ise 16GB RAM ve 1TB veya 2TB depolama alanına kadar çıkabilir. Ayrıca amiral gemisi modelin acil SOS için iki yönlü uydu bağlantısına da sahip olacabileceği belirtiliyor.

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