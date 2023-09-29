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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S24'ün muhtemel tasarımı ortaya çıktı

    Önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S24 serisinin yüksek çözünürlüklü görselleri sızdırıldı. Peki yeni akıllı telefonlar nasıl görünecek? İşte tüm detaylarıyla Galaxy S24.
    Samsung Galaxy S24'ün muhtemel tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    2024 yılının en çok beklenen akıllı telefonları arasında yer alan Samsung Galaxy S24 serisinin önümüzdeki ​​​​​​aylarda tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla cihazlarla ilgili yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Bu kez de Galaxy S24 modelinin yüksek kaliteli bir görüntüsü yayınlandı. Üstelik güvenilir bir kaynaktan geliyor.

    Galaxy S24'ün muhtemel tasarımı ortaya çıktı

    Bilmeyenler için Samsung, uzun süredir ana akım Galaxy S serisi akıllı telefonlarını Şubat ayında tanıtıyor. Ancak son raporlar, bu etkinliğin daha erkene alınacağını bizlere gösterdi. Öyle ki Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra için önümüzdeki Ocak ayına işaret ediliyor.

    Samsung Galaxy S24'ün muhtemel tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan görüntülere göre, serinin temel modeli Galaxy S24 selefine benzer bir tasarımla gelecek. Ancak ufak değişimler de yok değil. Arka taraftaki LED flaşın artık Galaxy S23'teki gibi birinci kameranın yanına değil, birinci ve ikinci kamera arasına yerleştirildiğini görüyoruz. Bunun dışında akıllı telefonun arka panelinde kamera adası içermeyen çıkıntısız bir tasarım bulunuyor.
    Telefonun ön yüzüne gelirsek, Galaxy S23 serisinin çerçevesinde kullanılan kavisli köşeler, yerini düz bir tasarıma bırakmış. Dolayısıyla bu değişiklik, bazıları için akıllı telefonu tutmayı daha konforsuz hale getirebilir. Bunun dışında Galaxy S24'ün ön yüzünde düz bir ekran ve üzerinde selfie kamera içeren küçük bir delik bulunacak.

    Galaxy S24 beklenen özellikler

    Samsung'un tüm Galaxy S24 modellerinde 2.500 nit OLED ekran kullanması bekleniyor ve Galaxy S24 Ultra titanyum gövdeye sahip olabilir. Ayrıca yeni nesil telefonlar, QHD+ LTPO 120Hz OLED ekranlara, IP68 derecesine, stereo hoparlörlere, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC ve USB Type-C bağlantı noktasına sahip olacak.

    Galaxy S24, kutudan çıkar çıkmaz Android 14'ü destekleyecek. Bununla birlikte Galaxy S24 ve Galaxy S24+ 12GB RAM ve 256GB depolama Galaxy S24 Ultra ise 16GB RAM ve 1TB veya 2TB depolama alanına kadar çıkabilir. Ayrıca amiral gemisi modelin acil SOS için iki yönlü uydu bağlantısına da sahip olacabileceği belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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