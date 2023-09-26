Galaxy S24 serisinin çıkış tarihi belli oldu: Yakında geliyor

Galaxy S24 serisinin çıkış tarihi sızdırıldı
Bilmeyenler için Samsung, on yılı aşkın süredir Galaxy S amiral gemilerini yılın ilk çeyreğinde tanıtıyor. Ancak Galaxy S24 serisi, bu geleneği bozarak öngörülenden daha erken bir tarihte karşımıza çıkabilir. Öyle ki yeni bir sızıntı, Galaxy S24 modellerinin tanıtılacağı Galaxy Unpacked etkinliğinin 18 Ocak'ta gerçekleşeceğini söylüyor.
Ocak ayı tarihli bir Galaxy Unpacked etkinliğinin en son 2021'de düzenlendiğini belirtelim. O zamanlar bunun nedeni, şirketin pandemi döneminde tüketici talebini korumak istemeseydi. Yaklaşmakta olan etkinliğin ise daha pragmatik bir nedeni olacak: iPhone 15 lansmanı ve yeni nesil işlemcilerin daha erken piyasaya çıkması. Bu noktada amiral gemisi telefonların Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy ve Exynos 2400 yonga setlerinden güç alması bekleniyor.
Galaxy S24 beklenen özellikler
Samsung'un tüm Galaxy S24 modellerinde 2.500 nit OLED ekran kullanması bekleniyor ve Galaxy S24 Ultra titanyum gövdeye sahip olabilir. Ayrıca yeni nesil telefonlar, QHD+ LTPO 120Hz OLED ekranlara, IP68 derecesine, stereo hoparlörlere, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC ve USB Type-C bağlantı noktasına sahip olacak.
Galaxy S24, kutudan çıkar çıkmaz Android 14'ü destekleyecek. Bununla birlikte Galaxy S24 ve Galaxy S24+ 12GB RAM ve 256GB depolama Galaxy S24 Ultra ise 16GB RAM ve 1TB veya 2TB depolama alanına kadar çıkabilir. Ayrıca amiral gemisi modelin acil SOS için iki yönlü uydu bağlantısına da sahip olacabileceği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.