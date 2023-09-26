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    Galaxy S24 serisinin çıkış tarihi belli oldu: Yakında geliyor

    Bir süredir sızıntılarla gündemde olan Samsung Galaxy S24 serisinin çıkış tarihi sızdırıldı. Peki yeni nesil telefonlar beraberinde neler sunacak? İşte tüm bildiklerimiz...
    Galaxy S24 serisinin çıkış tarihi ortaya çıktı: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra modellerinden oluşan Samsung Galaxy S24 serisinin özellikleri hakkında bu zamana kadar pek çok bilgi gün yüzüne çıktı. Bu bağlamda tüm gözler, yeni nesil telefonlar için Şubat ayına çevrilmişti. Ancak Koreli dev, daha erken bir lansmanla bizleri şaşırtabilir. Bugün Galaxy S24 serisinin çıkış tarihi gün yüzüne çıktı.

    Galaxy S24 serisinin çıkış tarihi sızdırıldı

    Bilmeyenler için Samsung, on yılı aşkın süredir Galaxy S amiral gemilerini yılın ilk çeyreğinde tanıtıyor. Ancak Galaxy S24 serisi, bu geleneği bozarak öngörülenden daha erken bir tarihte karşımıza çıkabilir. Öyle ki yeni bir sızıntı, Galaxy S24 modellerinin tanıtılacağı Galaxy Unpacked etkinliğinin 18 Ocak'ta gerçekleşeceğini söylüyor. 

    Ocak ayı tarihli bir Galaxy Unpacked etkinliğinin en son 2021'de düzenlendiğini belirtelim. O zamanlar bunun nedeni, şirketin pandemi döneminde tüketici talebini korumak istemeseydi. Yaklaşmakta olan etkinliğin ise daha pragmatik bir nedeni olacak: iPhone 15 lansmanı ve yeni nesil işlemcilerin daha erken piyasaya çıkması. Bu noktada amiral gemisi telefonların Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy ve Exynos 2400 yonga setlerinden güç alması bekleniyor. 

    Galaxy S24 beklenen özellikler

    Samsung'un tüm Galaxy S24 modellerinde 2.500 nit OLED ekran kullanması bekleniyor ve Galaxy S24 Ultra titanyum gövdeye sahip olabilir. Ayrıca yeni nesil telefonlar, QHD+ LTPO 120Hz OLED ekranlara, IP68 derecesine, stereo hoparlörlere, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC ve USB Type-C bağlantı noktasına sahip olacak.

    Galaxy S24, kutudan çıkar çıkmaz Android 14'ü destekleyecek. Bununla birlikte Galaxy S24 ve Galaxy S24+ 12GB RAM ve 256GB depolama Galaxy S24 Ultra ise 16GB RAM ve 1TB veya 2TB depolama alanına kadar çıkabilir. Ayrıca amiral gemisi modelin acil SOS için iki yönlü uydu bağlantısına da sahip olacabileceği belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 5 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 5 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 5 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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