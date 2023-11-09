Samsung, telefon görüşmelerini anlık olarak çeviren özelliğini duyurdu

Samsung, yayınladığı blog yazısında "yeni bir Galaxy AI çağı" vurgusunu yaparken bu çağın akıllı telefonlarına geldiğini belirtti. Firma aynı zamanda telefon görüşmelerini gerçek zamanlı olarak çevirmek için yapay zeka kullanacak yeni bir özelliği de detaylandırdı. Hatırlanacağı üzere Samsung, geçtiğimiz gün “Gauss” yapay zseka modelini de tanıtmıştı.
Samsung, yapay zekada büyük oynuyor
Samsung, Galaxy AI’ı hem Samsung'da geliştirilen cihaz içi yapay zeka hem de benzer düşünen endüstri liderleriyle açık işbirliklerimiz tarafından sağlanan bulut tabanlı yapay zeka tarafından desteklenen "kapsamlı bir mobil yapay zeka deneyimi” olarak konumlandırıyor. Samsung'un "AI Live Translate Call" adını verdiği canlı çeviri özelliği ise mevcutta bulunan telefon uygulamasının içerisine yerleştirilecek. Samsung, siz konuşurken ses ve metin çevirilerinin gerçek zamanlı olarak görüneceğini ve çevirilerin cihaz üzerinde gerçekleşeceğini söylüyor.
Yapay zeka destekli özellikler akıllı telefon üreticileri için bir sonraki rekabet alanı haline geliyor gibi görünüyor. Örneğin Google, Pixel 8 serisiyle fotoğrafları düzenlemenize ve iyileştirmenize yardımcı olacak yapay zeka destekli bir araç paketine sahip. Apple'ın yapay zekayı eğitmek için her gün çok fazla para harcadığı bildiriliyor ancak somut bir adım henüz yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.