Samsung, telefon görüşmelerini anlık olarak çeviren özelliğini duyurdu

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Samsung, yayınladığı blog yazısında "yeni bir Galaxy AI çağı" vurgusunu yaparken bu çağın akıllı telefonlarına geldiğini belirtti. Firma aynı zamanda telefon görüşmelerini gerçek zamanlı olarak çevirmek için yapay zeka kullanacak yeni bir özelliği de detaylandırdı. Hatırlanacağı üzere Samsung, geçtiğimiz gün “Gauss” yapay zseka modelini de tanıtmıştı.

Samsung, yapay zekada büyük oynuyor

Samsung, Galaxy AI’ı hem Samsung'da geliştirilen cihaz içi yapay zeka hem de benzer düşünen endüstri liderleriyle açık işbirliklerimiz tarafından sağlanan bulut tabanlı yapay zeka tarafından desteklenen "kapsamlı bir mobil yapay zeka deneyimi” olarak konumlandırıyor. Samsung'un "AI Live Translate Call" adını verdiği canlı çeviri özelliği ise mevcutta bulunan telefon uygulamasının içerisine yerleştirilecek. Samsung, siz konuşurken ses ve metin çevirilerinin gerçek zamanlı olarak görüneceğini ve çevirilerin cihaz üzerinde gerçekleşeceğini söylüyor.

Tam Boyutta Gör Şirket, Galaxy AI’ın önümüzdeki yılın başlarında geleceğini söylüyor, bu nedenle Galaxy AI özelliklerinin Samsung'un Galaxy S24 akıllı telefon serisine dahil edilmesi muhtemel görünüyor. Yeni serinin ocak 2024 tarihinde tanıtılması bekleniyor. Samsung'un bu hafta düzenlediği bir etkinlikte Gauss adlı üretken yapay zeka modelini de sergilediği ve bu modelin önümüzdeki yıldan itibaren mobil cihazlardaki özelliklere güç vereceği bildirildi, bu nedenle Gauss'un Galaxy S24 serisinin de önemli bir parçası olacağını düşünebiliriz.

Google Pixel'in sevilen özelliği tüm Android cihazlara geliyor 10 sa. önce eklendi

Yapay zeka destekli özellikler akıllı telefon üreticileri için bir sonraki rekabet alanı haline geliyor gibi görünüyor. Örneğin Google, Pixel 8 serisiyle fotoğrafları düzenlemenize ve iyileştirmenize yardımcı olacak yapay zeka destekli bir araç paketine sahip. Apple'ın yapay zekayı eğitmek için her gün çok fazla para harcadığı bildiriliyor ancak somut bir adım henüz yok.

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