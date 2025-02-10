Samsung Galaxy S25 Edge kamera özellikleri belli oldu
Yeni bilgilere göre Galaxy S25 Edge, 200 MP çözünürlüğündeki ISOCELL HP2 sensörünü kullanacak. Kaçıranlar için bu sensör, Galaxy S25 Ultra modelinde de yer alıyor. Kamera sisteminin ikinci bileşeni ise 12 MP ultra geniş açılı lens olacak ve telefoto kameranın devre dışı bırakılacağı belirtiliyor.
Bunun nedeni ise henüz açıklanmadı. Ancak daha önceki raporlar, telefoto lenslerin daha fazla yer kapladığını ve kamera çıkıntısını artırdığını öne sürüyordu. Samsung’un bu nedenle telefotodan vazgeçtiği ve bunun yerine ince bir profil sunduğu düşünülüyor.
Önceki bilgiler doğrultusunda Galaxy S25 Edge'in, S25 Plus ve S25 Ultra modelleri arasında konumlanması muhtemel. Fiyat aralığı ise 1.000 ila 1.300 dolar arasında olacak ve 6.7 inçlik bir Dynamic AMOLED 2x ekrana işaret ediliyor. Ancak şu an için bu bilgiler yalnızca spekülasyondan ibaret. Dolayısıyla tüm detaylar için Nisan 2025'e kadar beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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