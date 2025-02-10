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    Samsung Galaxy S25 Edge kamera özellikleri belli oldu

    Samsung merakla beklenen S25 serisini nihayet tanıttı. Son olarak hala birçok konuda gizemini koruyan modelin kamera özellikleri belli oldu. Peki neler sunacak? İşte detaylar...
    Samsung Galaxy S25 Edge kamera özellikleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Samsung'un merakla beklenen modeli Galaxy S25 Edge hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Güvenilir sızıntı kaynaklarından Ice Universe'in paylaştığı bilgilere göre, cihazın kamera donanımı beklenenden daha az iddialı olabilir. Ancak tahmin edilenden daha ince bir tasarıma sahip olacak.

    Samsung Galaxy S25 Edge kamera özellikleri belli oldu

    Yeni bilgilere göre Galaxy S25 Edge, 200 MP çözünürlüğündeki ISOCELL HP2 sensörünü kullanacak. Kaçıranlar için bu sensör, Galaxy S25 Ultra modelinde de yer alıyor. Kamera sisteminin ikinci bileşeni ise 12 MP ultra geniş açılı lens olacak ve telefoto kameranın devre dışı bırakılacağı belirtiliyor. 

    Bunun nedeni ise henüz açıklanmadı. Ancak daha önceki raporlar, telefoto lenslerin daha fazla yer kapladığını ve kamera çıkıntısını artırdığını öne sürüyordu. Samsung’un bu nedenle telefotodan vazgeçtiği ve bunun yerine ince bir profil sunduğu düşünülüyor.

    Samsung Galaxy S25 Edge kamera özellikleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Cihazın batarya kapasitesi ise daha önce ortaya çıkan sızıntıları doğrular nitelikte. İnce tasarım nedeniyle 3.900 mAh kapasiteye işaret ediliyor. Daha önceki iddialarda Galaxy S25 Edge’in 4.700 ile 5.000 mAh arasında bir bataryaya sahip olacağı düşünülüyordu. Ancak Ice Universe, telefonun 158.2 x 75.5 x 5.84 mm boyutlarında olduğunu belirtti. Bu da önceden 6.4 mm olarak tahmin edilen kalınlığın daha da düştüğünü gösteriyor. 

    Önceki bilgiler doğrultusunda Galaxy S25 Edge'in, S25 Plus ve S25 Ultra modelleri arasında konumlanması muhtemel. Fiyat aralığı ise 1.000 ila 1.300 dolar arasında olacak ve 6.7 inçlik bir Dynamic AMOLED 2x ekrana işaret ediliyor. Ancak şu an için bu bilgiler yalnızca spekülasyondan ibaret. Dolayısıyla tüm detaylar için Nisan 2025'e kadar beklememiz gerekecek.

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