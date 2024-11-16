Samsung Galaxy S25 test edildi: Bekleyenleri üzebilir

Samsung Galaxy S25 test edildi
Bilmeyenler için Samsung, 2023 yılında tanıtılan Samsung Galaxy S23 serisi özelinde, Exynos işlemcileri rafa kaldırdı. Ancak bir yıldır küresel pazardan uzak kalan Exynos platformu S24 serisi ile geri dönmüş durumda. Galaxy S25 ve S25+ modellerinde ise MediaTek Dimensity 9400, Snapdragon 8 Elite ve Exynos 2500 olmak üzere üç farklı yonga setine işaret edilmişti.
Sızdırılan listeye baktığımızda ise Galaxy S25'in SM-S931N model numarası ile Snapdragon 8 Elite for Galaxy platformundan güç aldığını görüyoruz. Dolayısıyla Exynos sürümün Afrika, Asya, Avrupa ve Latin Amerika'da, Snapdragon donanımlı sürümün ise Güney Kore ve Kuzey Amerika'da (Kanada ve ABD) kullanılması muhtemel.
Şu aşamada, kesin sonuca varmak için yeterli bilgi yok. Ancak, Samsung'a ait "For Galaxy'" yonga setlerinin tarihsel olarak muadillerinden daha düşük puan aldığını belirtmekte fayda var. Bu fark, Samsung'un ham performanstan ziyade verimliliğe öncelik vermesinden kaynaklanıyor olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir