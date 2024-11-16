Samsung Galaxy S25 test edildi: Bekleyenleri üzebilir

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Tam Boyutta Gör Samsung’un önümüzdeki yıl tanıtacağı Galaxy S25 serisi için geri sayım resmen başladı. Ancak bu olurken, yeni nesil telefonların hangi yonga seti tarafından destekleneceği halen kesinleşmiş değil. Geçtiğimiz saatlerde ise Galaxy S25, sürpriz şekilde Geekbench listelerinde göründü. Peki serinin temel modeli neler sunuyor? İşte erken test sonuçları.

Samsung Galaxy S25 test edildi

Bilmeyenler için Samsung, 2023 yılında tanıtılan Samsung Galaxy S23 serisi özelinde, Exynos işlemcileri rafa kaldırdı. Ancak bir yıldır küresel pazardan uzak kalan Exynos platformu S24 serisi ile geri dönmüş durumda. Galaxy S25 ve S25+ modellerinde ise MediaTek Dimensity 9400, Snapdragon 8 Elite ve Exynos 2500 olmak üzere üç farklı yonga setine işaret edilmişti.

Sızdırılan listeye baktığımızda ise Galaxy S25'in SM-S931N model numarası ile Snapdragon 8 Elite for Galaxy platformundan güç aldığını görüyoruz. Dolayısıyla Exynos sürümün Afrika, Asya, Avrupa ve Latin Amerika'da, Snapdragon donanımlı sürümün ise Güney Kore ve Kuzey Amerika'da (Kanada ve ABD) kullanılması muhtemel.

Tam Boyutta Gör Test edilen cihaz 12 GB RAM içeriyor ve Android 15 işletim sistemine sahip. Performans rakamları ise beklentilerin biraz altında. Galaxy S25, tek çekirdek testlerinde 2.481, çoklu çekirdek testlerinde ise 8.658 puan alıyor. Bu da şu ana kadar platformda yayınlanan veya listelenen Snapdragon 8 Elite cihazlarının çoğundan önemli ölçüde düşük.

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Şu aşamada, kesin sonuca varmak için yeterli bilgi yok. Ancak, Samsung'a ait "For Galaxy'" yonga setlerinin tarihsel olarak muadillerinden daha düşük puan aldığını belirtmekte fayda var. Bu fark, Samsung'un ham performanstan ziyade verimliliğe öncelik vermesinden kaynaklanıyor olabilir.

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Samsung Galaxy S25 performans testinde göründü: İşte sonuçlar