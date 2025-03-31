Samsung One UI 8.0 ufukta göründü: %30'a varan performans artışı

%30'a varan performans artışı
Ocak ayında tanıtılan Galaxy S25, SM-S931B model numarasıyla Geekbench testlerinde göründü. En büyük sürpriz ise cihazın One UI 8.0 ile test edilmiş olması ve yeni sürüm cihazın tek çekirdek performansında önemli bir fark sunuyor. One UI 7 çalıştıran model, tek çekirdek testinde 2.314 puan alırken, One UI 8 ile bu skor 3.057’ye yükselmiş. Ayrıca çok çekirdek skorunda da bir artış var; One UI 7 ile 9.158 olan puan, One UI 8 ile 9.909’a ulaşmış.
One UI 8.0 ne zaman çıkacak?
Samsung'un Android 16 tabanlı One UI 8.0 güncellemesinin, Google'ın ana sürümü yayınlamasının ardından çok beklemeden kullanıcılara sunulması planlanıyor. Google'ın Android 16'nın kararlı sürümünü 2025'in ikinci çeyreğinin sonlarında yayınlamayı hedeflediği düşünüldüğünde, Samsung'un One UI 8.0 güncellemesini 2025'in üçüncü çeyreğinde kullanıma sunması muhtemel.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.
Joe bidenden iyi yürüyo