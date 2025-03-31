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    Anlık Bildirim

    Samsung One UI 8.0 ufukta göründü: %30'a varan performans artışı

    Samsung'un Android 16 tabanlı One UI 8.0 güncellemesi Galaxy S25 serisinde görünmeye başladı. Yeni sürüm, çift haneli performans artışıyla geliyor. İşte detaylar...
    Samsung One UI 8.0 ufukta göründü: %30'a varan performans artışı Tam Boyutta Gör
    Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Halihazırda mevcut olan One UI 7.0 daha fazla modele ulaşırken, One UI 8 yüklü Galaxy S25 modeline ait kıyaslama sonuçları paylaşıldı. Yeni sürüm, çift haneli performans artışıyla geliyor. İşte detaylar...

    %30'a varan performans artışı

    Ocak ayında tanıtılan Galaxy S25, SM-S931B model numarasıyla Geekbench testlerinde göründü. En büyük sürpriz ise cihazın One UI 8.0 ile test edilmiş olması ve yeni sürüm cihazın tek çekirdek performansında önemli bir fark sunuyor. One UI 7 çalıştıran model, tek çekirdek testinde 2.314 puan alırken, One UI 8 ile bu skor 3.057’ye yükselmiş. Ayrıca çok çekirdek skorunda da bir artış var; One UI 7 ile 9.158 olan puan, One UI 8 ile 9.909’a ulaşmış.

    Samsung One UI 8.0 ufukta göründü: %30'a varan performans artışı Tam Boyutta Gör
    Bu farkın nedeni şu an için belirsiz. Ancak Samsung, arayüz optimizasyonlarını ve arka plan süreçlerini daha verimli yöneterek işlemci ve grafik birimi için daha fazla kaynak ayırmış olabilir. Dolayısıyla ilerleyen haftalarda daha geniş çapta test edilmesiyle, performans kazanımlarının günlük kullanıma nasıl yansıyacağı daha net anlaşılacak.

    One UI 8.0 ne zaman çıkacak?

    Samsung'un Android 16 tabanlı One UI 8.0 güncellemesinin, Google'ın ana sürümü yayınlamasının ardından çok beklemeden kullanıcılara sunulması planlanıyor. Google'ın Android 16'nın kararlı sürümünü 2025'in ikinci çeyreğinin sonlarında yayınlamayı hedeflediği düşünüldüğünde, Samsung'un One UI 8.0 güncellemesini 2025'in üçüncü çeyreğinde kullanıma sunması muhtemel.

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    S
    swordoftemple 3 saat önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

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    TheJudgé 4 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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    Forumdan Konular

    sadece tc no ile dolandırıcılıklar su pompası çalışıyor ama su basmıyor sahibinden ritalin türk telekom online işlemlere neden giremiyorum the operator türkçe yama

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