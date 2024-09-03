Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S25 serisinde ilginç gelişme: Exynos ısrarı son bulmuş olabilir

    Samsung Galaxy S25 akıllı telefon meraklılarının heyecan içerisinde bekledikleri bir seri. Akıllardaki asıl soru ise, bu telefonlarda Snapdragon 8 Gen 4 mü yoksa Exynos 2500 mü kullanılacak?

    Samsung Galaxy S25 serisi hangi yonga setiyle gelecek? Tam Boyutta Gör

    Samsung'un yeni Galaxy S25 serisinin piyasaya sürülmesine az bir süre kala, marka bu kez farklı bir stratejiyle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Şirket, bugüne kadar genellikle iki farklı işlemci seçeneği sunuyordu: Exynos ve Snapdragon. Ancak, yeni çıkan raporlara göre bu durum Galaxy S25 serisi için değişiyor.

    Gelen son bilgilere göre, Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra modelleri Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisiyle donatılacak. Bu hamle, birçok kişi için sürpriz oldu çünkü Samsung'un Galaxy S25 serisini kendi Exynos 2500 işlemcisiyle piyasaya süreceği düşünülüyordu. Hatırlanacak olursa, Galaxy S24 serisinde çoğu pazarda Galaxy S24 ve Galaxy S24+ modelleri Exynos 2400 ile sunulmuş, Galaxy S24 Ultra ise Snapdragon 8 Gen 3 ile gelmişti.

    Samsung’un bu değişikliği yapmasının arkasında kullanıcıların Exynos işlemcilerine yönelik şüphelerini gidermek ve en yüksek performansı sunmak isteği yatıyor gibi görünüyor. Snapdragon 8 Gen 4'ün, yapay zeka ve grafik işlem birimi performansında yaklaşık yüzde 30 oranında bir iyileşme sunacağı söylentileri var. Bu da kullanıcı deneyimini önemli ölçüde artırabilir.

    Ancak bu kararın ardında bazı olumsuzluklar da olabilir. Galaxy S serisinin Snapdragon işlemcilerle sunulması, kullanıcılar tarafından olumlu karşılanacak olsa da bu durum serinin fiyatında bir artışa yol açabilir. Ünlü analist Ming-Chi Kuo'nun belirttiğine göre, Snapdragon 8 Gen 4'ün maliyetinde yüzde 25 ila 30 arasında bir artış bekleniyor. Snapdragon 8 Gen 3'ün yaklaşık 190-200 ABD Doları arasında bir fiyatla satıldığı düşünüldüğünde, Snapdragon 8 Gen 4’ün fiyatının 237-260 ABD Doları arasında olabileceği belirtiliyor.

    Bu durum, Galaxy S25 serisinin de fiyatının artacağı anlamına geliyor. Özellikle yüksek performanslı bileşenler ve gelişmiş teknolojilerle donatılacak olan bu yeni modeller, kullanıcılar için önemli bir maliyet artışı getirebilir. Yine de Samsung'un amiral gemisi serisinin kalitesini ve performansını artırma hedefi, bu fiyat artışını haklı çıkarabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    poopae2W 3 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bilmeden km düşürülmüş araç sattım gemi adamı sağlık raporu göz köpekler kaç km hızla koşar +18 film önerileri kaput değişen araba alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6.000-8.000 TL Arası Telefonlar
    TECNO Pova 4
    TECNO Pova 4
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız