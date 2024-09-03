Samsung Galaxy S25 serisinde ilginç gelişme: Exynos ısrarı son bulmuş olabilir

Samsung'un yeni Galaxy S25 serisinin piyasaya sürülmesine az bir süre kala, marka bu kez farklı bir stratejiyle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Şirket, bugüne kadar genellikle iki farklı işlemci seçeneği sunuyordu: Exynos ve Snapdragon. Ancak, yeni çıkan raporlara göre bu durum Galaxy S25 serisi için değişiyor.
Gelen son bilgilere göre, Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra modelleri Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisiyle donatılacak. Bu hamle, birçok kişi için sürpriz oldu çünkü Samsung'un Galaxy S25 serisini kendi Exynos 2500 işlemcisiyle piyasaya süreceği düşünülüyordu. Hatırlanacak olursa, Galaxy S24 serisinde çoğu pazarda Galaxy S24 ve Galaxy S24+ modelleri Exynos 2400 ile sunulmuş, Galaxy S24 Ultra ise Snapdragon 8 Gen 3 ile gelmişti.
Samsung’un bu değişikliği yapmasının arkasında kullanıcıların Exynos işlemcilerine yönelik şüphelerini gidermek ve en yüksek performansı sunmak isteği yatıyor gibi görünüyor. Snapdragon 8 Gen 4'ün, yapay zeka ve grafik işlem birimi performansında yaklaşık yüzde 30 oranında bir iyileşme sunacağı söylentileri var. Bu da kullanıcı deneyimini önemli ölçüde artırabilir.
Ancak bu kararın ardında bazı olumsuzluklar da olabilir. Galaxy S serisinin Snapdragon işlemcilerle sunulması, kullanıcılar tarafından olumlu karşılanacak olsa da bu durum serinin fiyatında bir artışa yol açabilir. Ünlü analist Ming-Chi Kuo'nun belirttiğine göre, Snapdragon 8 Gen 4'ün maliyetinde yüzde 25 ila 30 arasında bir artış bekleniyor. Snapdragon 8 Gen 3'ün yaklaşık 190-200 ABD Doları arasında bir fiyatla satıldığı düşünüldüğünde, Snapdragon 8 Gen 4’ün fiyatının 237-260 ABD Doları arasında olabileceği belirtiliyor.
Bu durum, Galaxy S25 serisinin de fiyatının artacağı anlamına geliyor. Özellikle yüksek performanslı bileşenler ve gelişmiş teknolojilerle donatılacak olan bu yeni modeller, kullanıcılar için önemli bir maliyet artışı getirebilir. Yine de Samsung'un amiral gemisi serisinin kalitesini ve performansını artırma hedefi, bu fiyat artışını haklı çıkarabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.