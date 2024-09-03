Samsung Galaxy S25 serisinde ilginç gelişme: Exynos ısrarı son bulmuş olabilir

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Samsung'un yeni Galaxy S25 serisinin piyasaya sürülmesine az bir süre kala, marka bu kez farklı bir stratejiyle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Şirket, bugüne kadar genellikle iki farklı işlemci seçeneği sunuyordu: Exynos ve Snapdragon. Ancak, yeni çıkan raporlara göre bu durum Galaxy S25 serisi için değişiyor.

Gelen son bilgilere göre, Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra modelleri Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisiyle donatılacak. Bu hamle, birçok kişi için sürpriz oldu çünkü Samsung'un Galaxy S25 serisini kendi Exynos 2500 işlemcisiyle piyasaya süreceği düşünülüyordu. Hatırlanacak olursa, Galaxy S24 serisinde çoğu pazarda Galaxy S24 ve Galaxy S24+ modelleri Exynos 2400 ile sunulmuş, Galaxy S24 Ultra ise Snapdragon 8 Gen 3 ile gelmişti.

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Samsung’un bu değişikliği yapmasının arkasında kullanıcıların Exynos işlemcilerine yönelik şüphelerini gidermek ve en yüksek performansı sunmak isteği yatıyor gibi görünüyor. Snapdragon 8 Gen 4'ün, yapay zeka ve grafik işlem birimi performansında yaklaşık yüzde 30 oranında bir iyileşme sunacağı söylentileri var. Bu da kullanıcı deneyimini önemli ölçüde artırabilir.

Ancak bu kararın ardında bazı olumsuzluklar da olabilir. Galaxy S serisinin Snapdragon işlemcilerle sunulması, kullanıcılar tarafından olumlu karşılanacak olsa da bu durum serinin fiyatında bir artışa yol açabilir. Ünlü analist Ming-Chi Kuo'nun belirttiğine göre, Snapdragon 8 Gen 4'ün maliyetinde yüzde 25 ila 30 arasında bir artış bekleniyor. Snapdragon 8 Gen 3'ün yaklaşık 190-200 ABD Doları arasında bir fiyatla satıldığı düşünüldüğünde, Snapdragon 8 Gen 4’ün fiyatının 237-260 ABD Doları arasında olabileceği belirtiliyor.

Bu durum, Galaxy S25 serisinin de fiyatının artacağı anlamına geliyor. Özellikle yüksek performanslı bileşenler ve gelişmiş teknolojilerle donatılacak olan bu yeni modeller, kullanıcılar için önemli bir maliyet artışı getirebilir. Yine de Samsung'un amiral gemisi serisinin kalitesini ve performansını artırma hedefi, bu fiyat artışını haklı çıkarabilir.

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