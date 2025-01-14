Samsung Galaxy S25 Slim için kötü haber: Çıkış tarihi gecikecek

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Tam Boyutta Gör Samsung, önümüzdeki haftalarda merakla beklenen Galaxy S25 modellerini duyurmaya hazırlanıyor ve bu yıl Galaxy S25 ailesine ince gövdeli bir model daha ekleneceği gündemde. Hatta "Galaxy S25 Slim" olarak adlandırılacak bu model, yakın tarihli basın görüntülerinde de doğrulanmıştı. Şimdi, Galaxy S25 Slim’in çıkış tarihiyle ilgili yeni bir gelişme gündeme geldi. Telefonun lansmanı ertelenmiş olabilir.

Beklenenden daha geç geliyor

Asya pazarından gelen bilgilere göre Samsung, Galaxy S25 Slim’i Mayıs 2025’te piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu gecikmenin ardındaki nedenler ise resmi olarak açıklanmadı. Ancak tedarik zinciri sorunları veya yazılım optimizasyonları gibi teknik süreçlerin buna yol açmış olabileceği tahmin ediliyor. Daha önce ise Galaxy S25, S25 Slim, S25+ ve S25 Ultra'nın 22 Ocak tarihli Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacağı paylaşılmıştı.

Samsung Galaxy S25 Slim beklenen özellikler

Samsung Galaxy S25 Slim, serideki diğer modellerden 6.5 mm inceliğiyle ayrılacak ve serinin en ince modeli olacak. Bu özellik, cihazı sadece Samsung’un değil, genel olarak akıllı telefon pazarının en zarif tasarımlarından biri haline getirecek. Buna göre Galaxy S25 Slim, ön yüzünde 6.6 inçlik AMOLED bir ekrana sahip olacak ve bu ekran 2K çözünürlük ile 120 Hz yenileme hızını destekleyecek.

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İşlemci tarafında Snapdragon 8 Elite for Galaxy yonga setini kullanacak cihaz, 4.700 mAh ile 5.000 mAh arasında bir pil kapasitesi sunacak. Kamera kurulumunda ise 200 MP Samsung HP5 ana kamera, 50 MP ultra geniş açı lens (Samsung JN5) ve 3.5x optik zoom sunan 50 MP telefoto lens yer alıyor. Yazılım bölümünde ise Android 15 tabanlı One UI 7 ile çalışacak.

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