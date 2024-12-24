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Tam Boyutta Gör Samsung, amiral gemisi Galaxy S25 serisini 22 Ocak tarihinde ABD'de gerçekleştireceği Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtacak. Güney Koreli kaynaklardan gelen yeni bilgiler, Samsung'un seriye yeni ekleyeceği Galaxy S25 Slim modelinin de bu etkinlikte tanıtılacağını ortaya koyuyor.

Daha önceki bilgiler, yeni ince modelin 2025'in ikinci çeyreğinde tanıtılacağı yönündeydi. Şimdi ise diğer üç modelle birlikte Galaxy S25 Slim'in de tanıtılacağı belirtiliyor.

Galaxy S25 serisinin tanıtımından sonra, 24 Ocak'ta ön siparişlerin açılacağı ve 3 Şubat'a kadar süreceği belirtiliyor. Ön sipariş veren müşteriler 4 Şubat'ta erken erişim elde edecekken, 7 Şubat'ta Kore'de resmi olarak satışa sunulacak.

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Galaxy S25 serisi, geçen seneden farklı olarak tüm modellerde Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisini barındıracak. Üretim problemleri nedeniyle Exynos 2500 yonga seti yer almayacak. Bunun yanında temel Galaxy S25 modelinde başlangıç RAM miktarı 12 GB'a yükseltilecek ve Ultra'da 512 GB ve 1 TB versiyonları için ilk defa 16 GB RAM kapasitesi sunulacak.

Kamera tarafında ise ultra geniş açılı lensin 12 MP'den 50 MP'e yükseltilmesi diğer bir önemli gelişim olacak. Galaxy S25 serisi, Samsung'un yeni arayüzü One UI 7 ile gelen ilk telefonlar olacak.

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Galaxy S25 serisiyle birlikte Slim modeli de tanıtılabilir