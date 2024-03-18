Galaxy S25 serisinde ekran boyutları artıyor!

Ekran boyutları artacak
Kaçıranlar için son sızıntılar, Galaxy S25 serisi özelinde köklü bir tasarım değişikliğine işaret ediyordu ancak bunun detayları paylaşılmadı. Yakın kaynaklardan gelen yeni bir raporda ise, bu perde yavaş yavaş aralanmaya başladı. Buna göre Galaxy S25, selefinde bulunan 6,2 inç ekrana kıyasla 6,36 inç OLED panele sahip olacak.
Hatırlatmak gerekirse, Galaxy S24 Plus 6,7 inç ekrana sahipken, Samsung'un en üst düzey Galaxy S24 Ultra modeli 6,8 inç ile neredeyse tablet boyutunda. Buna bakıldığında, daha pahalı Galaxy S25 modellerinin de daha büyük panel boyutlarıyla gelmesi muhtemel. Üstelik bu yükseltme, daha büyük pil kapasitesi ve soğutma için Samsung'a geniş bir yüzey alanı sağlayacak.
Galaxy S24 serisinin sevkiyat rakamları açısından başarısı göz önüne alındığında, Samsung muhtemelen bu ivmeyi devam ettirmek istiyor. Ancak tasarımsal yeniliklerin yanı sıra, yonga seti bölümünde bir kez daha eskiye döneceğiz. Bildiğiniz gibi Samsung, Şubat 2023'te tanıtılan Galaxy S23 modellerinde yalnızca Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy işlemciye yer verdi.
Şirketin mevcut amiral gemisi Galaxy S24 ve S24 Plus ise, satıldığı bölgeye göre Snapdragon ve Exynos kurulumundan güç alıyor. Öte yandan Galaxy S24 Ultra, Snapdragon işlemci ile gelen tek model konumunda. Bu doğrultuda Galaxy S25 serisinin Snapdragon ve Exynos kombinasyonu yerine yalnızca Exynos 2500 platformundan güç alacağı konuşuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.