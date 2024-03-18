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    Anlık Bildirim

    Galaxy S25 serisinde ekran boyutları artıyor!

    Kullanıcılar tarafından merakla beklenen Galaxy S25 serisinin bir özelliği daha netleşmiş olabilir. Galaxy S25, daha büyük ekran boyutlarında karşımıza çıkacak. İşte detaylar...
    Samsung Galaxy S25 serisinin bir özelliği daha belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Samsung, Galaxy S24'ün halefi olacak Galaxy S25 serisi için hazırlıklara başladı. Dolayısıyla  önümüzdeki yıl piyasaya çıkacak telefonların neler sunacağı da büyük merak konusu olmuş durumda. Geçtiğimiz saatlerde ise, Galaxy S25 ve S25 Plus özelinde önemli bir gelişme paylaşıldı.

    Ekran boyutları artacak

    Kaçıranlar için son sızıntılar, Galaxy S25 serisi özelinde köklü bir tasarım değişikliğine işaret ediyordu ancak bunun detayları paylaşılmadı. Yakın kaynaklardan gelen yeni bir raporda ise, bu perde yavaş yavaş aralanmaya başladı. Buna göre Galaxy S25, selefinde bulunan 6,2 inç ekrana kıyasla 6,36 inç OLED panele sahip olacak. 

    Hatırlatmak gerekirse, Galaxy S24 Plus 6,7 inç ekrana sahipken, Samsung'un en üst düzey Galaxy S24 Ultra modeli 6,8 inç ile neredeyse tablet boyutunda. Buna bakıldığında, daha pahalı Galaxy S25 modellerinin de daha büyük panel boyutlarıyla gelmesi muhtemel. Üstelik bu yükseltme, daha büyük pil kapasitesi ve soğutma için Samsung'a geniş bir yüzey alanı sağlayacak. 

    Galaxy S24 serisinin sevkiyat rakamları açısından başarısı göz önüne alındığında, Samsung muhtemelen bu ivmeyi devam ettirmek istiyor. Ancak tasarımsal yeniliklerin yanı sıra, yonga seti bölümünde bir kez daha eskiye döneceğiz. Bildiğiniz gibi Samsung, Şubat 2023'te tanıtılan Galaxy S23 modellerinde yalnızca Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy işlemciye yer verdi.

    Şirketin mevcut amiral gemisi Galaxy S24 ve S24 Plus ise, satıldığı bölgeye göre Snapdragon ve Exynos kurulumundan güç alıyor. Öte yandan Galaxy S24 Ultra, Snapdragon işlemci ile gelen tek model konumunda. Bu doğrultuda Galaxy S25 serisinin Snapdragon ve Exynos kombinasyonu yerine yalnızca Exynos 2500 platformundan güç alacağı konuşuluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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