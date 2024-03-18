Galaxy S25 serisinde ekran boyutları artıyor!

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Samsung, Galaxy S24'ün halefi olacak Galaxy S25 serisi için hazırlıklara başladı. Dolayısıyla önümüzdeki yıl piyasaya çıkacak telefonların neler sunacağı da büyük merak konusu olmuş durumda. Geçtiğimiz saatlerde ise, Galaxy S25 ve S25 Plus özelinde önemli bir gelişme paylaşıldı.

Ekran boyutları artacak

Kaçıranlar için son sızıntılar, Galaxy S25 serisi özelinde köklü bir tasarım değişikliğine işaret ediyordu ancak bunun detayları paylaşılmadı. Yakın kaynaklardan gelen yeni bir raporda ise, bu perde yavaş yavaş aralanmaya başladı. Buna göre Galaxy S25, selefinde bulunan 6,2 inç ekrana kıyasla 6,36 inç OLED panele sahip olacak.

Hatırlatmak gerekirse, Galaxy S24 Plus 6,7 inç ekrana sahipken, Samsung'un en üst düzey Galaxy S24 Ultra modeli 6,8 inç ile neredeyse tablet boyutunda. Buna bakıldığında, daha pahalı Galaxy S25 modellerinin de daha büyük panel boyutlarıyla gelmesi muhtemel. Üstelik bu yükseltme, daha büyük pil kapasitesi ve soğutma için Samsung'a geniş bir yüzey alanı sağlayacak.

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Galaxy S24 serisinin sevkiyat rakamları açısından başarısı göz önüne alındığında, Samsung muhtemelen bu ivmeyi devam ettirmek istiyor. Ancak tasarımsal yeniliklerin yanı sıra, yonga seti bölümünde bir kez daha eskiye döneceğiz. Bildiğiniz gibi Samsung, Şubat 2023'te tanıtılan Galaxy S23 modellerinde yalnızca Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy işlemciye yer verdi.

Şirketin mevcut amiral gemisi Galaxy S24 ve S24 Plus ise, satıldığı bölgeye göre Snapdragon ve Exynos kurulumundan güç alıyor. Öte yandan Galaxy S24 Ultra, Snapdragon işlemci ile gelen tek model konumunda. Bu doğrultuda Galaxy S25 serisinin Snapdragon ve Exynos kombinasyonu yerine yalnızca Exynos 2500 platformundan güç alacağı konuşuluyor.

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Samsung Galaxy S25 serisinin bir özelliği daha belli oldu!