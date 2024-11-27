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Tam Boyutta Gör Samsung, merakla beklenen Galaxy S25 serisini 2025 yılında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ancak bu olurken, bugüne dek birçok sızıntı ortaya çıktı. Hatta Galaxy S25, 25+ ve S25 Ultra'da neler beklememiz gerektiğine dair soru işaretleri neredeyse kalmadı. Kısa süre önce ise, Galaxy S25 Ultra'ya ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Samsung Galaxy S25 Ultra canlı olarak görüntülendi

Sızdırılan görüntüler, geçmiş raporların büyük bir kısmının doğruluyor. Buna göre Galaxy S25 Ultra, Ultra modellerinin imzası haline gelen kavisli ekran tasarımı yerine düz bir tasarım tercih edecek. Ayrıca görüntüler bize telefonun alt kısmını da gösteriyor. Burada S-Pen yuvası, hoparlör, mikrofon ve SIM kart yuvasıyla çevrili bir USB-C portuna yer verilmiş.

Tam Boyutta Gör Telefonda seleflerindeki gibi yüksek ekran/gövde oranı mevcut olacak. Genel çerçevede ise yuvarlatılmış köşeler tercih edilmiş. Ayrıca başka bir fotoğrafta ekranda One UI 7.0'a ait şarj bildirimini görüyoruz. Bu da cihazın Galaxy S25 Ultra olduğunu doğruluyor.

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Daha önceki raporlara göre Galaxy S25 Ultra, Snapdragon 8 Elite işlemci, yeni kavisli arka tasarım, 200MP ana kamera ve üç 50MP ultra geniş, telefoto ve super telefoto kamera, Android 15 tabanlı One UI 7.0 yazılımıyla gelecek. Muhtemelen yedi yıl Android işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri alacak. Telefonun 162,8 x 77,6 x 8,2 mm ölçülerinde tanıtılması bekleniyor. Bu da Galaxy S24 Ultra'dan 0,4 mm daha ince.

Galaxy S25, S25 ve S25 Ultra ne zaman tanıtılacak?

Samsung, Galaxy S24 serisini Ocak 2024'te tanıttı. Bu nedenle, Galaxy S25 serisinin Ocak 2025'te piyasaya çıktığını görebiliriz. Şu anda S25 serisinin fiyatlandırması hakkında herhangi bir bilgi yok

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Samsung Galaxy S25 Ultra canlı olarak görüntülendi! İşte tasarımı