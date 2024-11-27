Samsung Galaxy S25 Ultra canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

- Samsung Galaxy S25 Ultra canlı olarak görüntülendi
- Galaxy S25, S25 ve S25 Ultra ne zaman tanıtılacak?
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Samsung Galaxy S25 Ultra canlı olarak görüntülendi
Sızdırılan görüntüler, geçmiş raporların büyük bir kısmının doğruluyor. Buna göre Galaxy S25 Ultra, Ultra modellerinin imzası haline gelen kavisli ekran tasarımı yerine düz bir tasarım tercih edecek. Ayrıca görüntüler bize telefonun alt kısmını da gösteriyor. Burada S-Pen yuvası, hoparlör, mikrofon ve SIM kart yuvasıyla çevrili bir USB-C portuna yer verilmiş.
Daha önceki raporlara göre Galaxy S25 Ultra, Snapdragon 8 Elite işlemci, yeni kavisli arka tasarım, 200MP ana kamera ve üç 50MP ultra geniş, telefoto ve super telefoto kamera, Android 15 tabanlı One UI 7.0 yazılımıyla gelecek. Muhtemelen yedi yıl Android işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri alacak. Telefonun 162,8 x 77,6 x 8,2 mm ölçülerinde tanıtılması bekleniyor. Bu da Galaxy S24 Ultra'dan 0,4 mm daha ince.
Galaxy S25, S25 ve S25 Ultra ne zaman tanıtılacak?
Samsung, Galaxy S24 serisini Ocak 2024'te tanıttı. Bu nedenle, Galaxy S25 serisinin Ocak 2025'te piyasaya çıktığını görebiliriz. Şu anda S25 serisinin fiyatlandırması hakkında herhangi bir bilgi yokBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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