Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S25 Ultra canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

    Samsung'un yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S25 Ultra'nın tasarımını gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte yenilenen tasarımıyla Galaxy S25 Ultra...    
    Samsung Galaxy S25 Ultra canlı olarak görüntülendi! İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Samsung, merakla beklenen Galaxy S25 serisini 2025 yılında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ancak bu olurken, bugüne dek birçok sızıntı ortaya çıktı. Hatta Galaxy S25, 25+ ve S25 Ultra'da neler beklememiz gerektiğine dair soru işaretleri neredeyse kalmadı. Kısa süre önce ise, Galaxy S25 Ultra'ya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. 

    Samsung Galaxy S25 Ultra canlı olarak görüntülendi

    Sızdırılan görüntüler, geçmiş raporların büyük bir kısmının doğruluyor. Buna göre Galaxy S25 Ultra, Ultra modellerinin imzası haline gelen kavisli ekran tasarımı yerine düz bir tasarım tercih edecek. Ayrıca görüntüler bize telefonun alt kısmını da gösteriyor. Burada S-Pen yuvası, hoparlör, mikrofon ve SIM kart yuvasıyla çevrili bir USB-C portuna yer verilmiş.

    Samsung Galaxy S25 Ultra canlı olarak görüntülendi! İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Telefonda seleflerindeki gibi yüksek ekran/gövde oranı mevcut olacak. Genel çerçevede ise yuvarlatılmış köşeler tercih edilmiş. Ayrıca başka bir fotoğrafta ekranda One UI 7.0'a ait şarj bildirimini görüyoruz. Bu da cihazın Galaxy S25 Ultra olduğunu doğruluyor.

    Daha önceki raporlara göre Galaxy S25 Ultra, Snapdragon 8 Elite işlemci, yeni kavisli arka tasarım, 200MP ana kamera ve üç 50MP ultra geniş, telefoto ve super telefoto kamera, Android 15 tabanlı One UI 7.0 yazılımıyla gelecek. Muhtemelen yedi yıl Android işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri alacak. Telefonun 162,8 x 77,6 x 8,2 mm ölçülerinde tanıtılması bekleniyor. Bu da Galaxy S24 Ultra'dan 0,4 mm daha ince. 

    Galaxy S25, S25 ve S25 Ultra ne zaman tanıtılacak?

    Samsung, Galaxy S24 serisini Ocak 2024'te tanıttı. Bu nedenle, Galaxy S25 serisinin Ocak 2025'te piyasaya çıktığını görebiliriz. Şu anda S25 serisinin fiyatlandırması hakkında herhangi bir bilgi yok

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sağ arka teker yamuk duruyor adliyeye gidip dava izlemek eminevim güvenilir mi palio 1.2 8v kredi kartı ile araba almak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A15
    Samsung Galaxy A15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız