Samsung Galaxy S25 Ultra'da kamera sayısı azalabilir

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Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S25 Ultra'nın piyasaya sürülmesine daha uzun süre olsa da yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. X platformunda ortaya çıkan bir iddiaya göre S25 Ultra, selefi S24 Ultra'nın aksine dört yerine üç arka kamerayla gelecek.

Galaxy S25 Ultra'da telefoto kamera kaldırılabilir

Sperandio4Tech kullanıcısının iddiasına göre S25 Ultra'da 10 MP çözünürlüğündeki 3x yakınlaştırma yapabilen telefoto kamera yer almayacak. Bunun yerine 3x zum, ana kamera kullanılarak gerçekleştirilecek.

Bunun için ana kameranın görüntü iyileştirme işleminin geliştirileceği belirtiliyor. S25 Ultra'nın ana kamerasının S24 Ultra'dakiyle aynı çözünürlüğe ve sensör boyutuna sahip olacağı söyleniyor ancak kameranın ışık yakalama yeteneği geliştirilecek. Ultra geniş açı kameranın ise aynı kalacağı belirtiliyor.

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Gelen bilgilere göre, Galaxy S25 Ultra'nın periskop kamerası, ilki 4x ile 5x arasında, ikincisi 6x ile 7x arasında olmak üzere iki sabit odak uzaklığına sahip değişken yakınlaştırmayla test ediliyor. Samsung henüz tam olarak hangi odak uzaklıklarını kullanacağına karar vermese de iki tane sabit odak uzaklığı olacak. Sony Xperia 1 V'deki gibi sürekli değişken odak uzaklığına sahip olmayacak.

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