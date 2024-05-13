Samsung Galaxy S25 Ultra'da kamera sayısı azalabilir

Galaxy S25 Ultra'da telefoto kamera kaldırılabilir
Sperandio4Tech kullanıcısının iddiasına göre S25 Ultra'da 10 MP çözünürlüğündeki 3x yakınlaştırma yapabilen telefoto kamera yer almayacak. Bunun yerine 3x zum, ana kamera kullanılarak gerçekleştirilecek.
Bunun için ana kameranın görüntü iyileştirme işleminin geliştirileceği belirtiliyor. S25 Ultra'nın ana kamerasının S24 Ultra'dakiyle aynı çözünürlüğe ve sensör boyutuna sahip olacağı söyleniyor ancak kameranın ışık yakalama yeteneği geliştirilecek. Ultra geniş açı kameranın ise aynı kalacağı belirtiliyor.
Gelen bilgilere göre, Galaxy S25 Ultra'nın periskop kamerası, ilki 4x ile 5x arasında, ikincisi 6x ile 7x arasında olmak üzere iki sabit odak uzaklığına sahip değişken yakınlaştırmayla test ediliyor. Samsung henüz tam olarak hangi odak uzaklıklarını kullanacağına karar vermese de iki tane sabit odak uzaklığı olacak. Sony Xperia 1 V'deki gibi sürekli değişken odak uzaklığına sahip olmayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.