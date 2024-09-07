Galaxy S25 Ultra'nın net boyutları sızdırıldı: Son 5 Galaxy S serisinin en incesi olabilir

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Samsung, önümüzdeki aylarda yeni serisi Galaxy S25'i piyasaya sürecek. Seriden Galaxy S25 Ultra ile ilgili birçok söylenti bulunmakta. Ancak yeni bir paylaşım, bu söylenitlere bir yenisini daha ekledi. Paylaşıma göreyse Galaxy S25 Ultra, son beş yılın en ince Samsung amiral gemisi olabilir.

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Son beş yılın en ince Samsung amiral gemisi: Galaxy S25 Ultra

Tipster Ice Universe tarafından yapılan yeni bir paylaşım Galaxy S25 Ultra'nın telefonun boyutlarını ortaya çıkardı. Paylaşıma göre cihaz, 162,8 x 77,6 x 8,2 mm boyutlarında olacak ve böylece en ince Galaxy S serisi amiral gemilerinden biri olacak. Ancak en ince Galaxy S ünvanına sahip 7 mm inceliğindeki Galaxy S6, tahtını korumaya devam etmekte.

Son beş yıldaki amiral gemisi Galaxy telefonlarından Galaxy S20 Ultra 166,9 x 76,0 x 8,8 mm, Galaxy S21 Ultra 165,1 x 75,6 x 8,9 mm, Galaxy S22 Ultra 163,3 x 77,9 x 8,9 mm, Galaxy S23 Ultra 163,4 x 78,1 x 8,9 mm, Galaxy S24 Ultra ise 162,3 x 79,0 x 8,6 mm boyutlarına sahipti. Bu boyutlar göz önüne alındığında yapılan paylaşım doğru ise Galaxy S25 Ultra, son beş yılın en ince Samsung amiral gemisi olacak.

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Samsung Galaxy S25 Ultra'nın net boyutları ortaya çıktı