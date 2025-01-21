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    Samsung Galaxy S25 Ultra, ProScaler ekran teknolojisiyle geliyor

    Galaxy S25 tanıtım etkinliğine saatler kala, serinin en üst modeli olacak Samsung S25 Ultra'nın bir özelliği daha sızdırıldı: ProScaler ekran teknolojisi. Peki, bu ne işe yarayacak?
    Samsung Galaxy S25 Ultra ProScaler ekran teknolojisi Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy S25 serisini çok yakında resmi olarak tanıtacak. Son birkaç haftadır, birkaç sızıntı Samsung'un 2025 amiral gemisi telefonlarının temel özelliklerini ve iyileştirmelerini ayrıntılı olarak açıkladı; cihazlar hakkında bilmediğimiz çok az şey kaldı. Ancak sızıntılar devam ediyor. Son olarak, Galaxy S25 Ultra modelinin yeni ekran teknolojisiyle geleceğini öğrenmiş olduk.

    Galaxy S25 ProScaler ekran teknolojisi ne sağlayacak?

    Samsung, ProScaler teknolojisinin görüntüyü gerçekçi hissettireceğini ve her zamankinden daha net hale getireceğini söylüyor. Bu özelliğin kullanılabilmesi için ekran çözünürlüğünün QHD+ olarak ayarlanması gerekecek. Tanıtım görselinde Galaxy S24 Ultra ile kıyaslama yapılmış ancak aradaki fark çok net belli olmuyor. Bu özellik açıldığında ve devre dışı bırakıldığında parlaklık ve netlikte ne kadar fark olacağını yarınki Unpacked etkinliğinde göreceğiz.

    Samsung, Galaxy S25 serisiyle ProVisual Engine’den ProScaler’a geçiş yapacak gibi görünüyor. Özellik, yalnızca S25 Ultra’da değil, serinin tüm modellerinde olabilir.

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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 2 gün önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 3 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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