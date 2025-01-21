Samsung Galaxy S25 Ultra, ProScaler ekran teknolojisiyle geliyor

Galaxy S25 ProScaler ekran teknolojisi ne sağlayacak?
Samsung, ProScaler teknolojisinin görüntüyü gerçekçi hissettireceğini ve her zamankinden daha net hale getireceğini söylüyor. Bu özelliğin kullanılabilmesi için ekran çözünürlüğünün QHD+ olarak ayarlanması gerekecek. Tanıtım görselinde Galaxy S24 Ultra ile kıyaslama yapılmış ancak aradaki fark çok net belli olmuyor. Bu özellik açıldığında ve devre dışı bırakıldığında parlaklık ve netlikte ne kadar fark olacağını yarınki Unpacked etkinliğinde göreceğiz.
Samsung, Galaxy S25 serisiyle ProVisual Engine’den ProScaler’a geçiş yapacak gibi görünüyor. Özellik, yalnızca S25 Ultra’da değil, serinin tüm modellerinde olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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