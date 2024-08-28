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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S25 Ultra rakiplerinden daha ince ve hafif olacak

    Galaxy S25 Ultra'yla ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Yuvarlatılmış köşelere ve düz kenarlara sahip yeni tasarımla gelecek olan telefonun, rakiplerinden daha hafif ve ince olacağı iddia edildi.
    Samsung Galaxy S25 Ultra rakiplerinden daha ince ve hafif olacak Tam Boyutta Gör
    Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S25 Ultra'yla ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Yuvarlatılmış köşelere ve düz kenarlara sahip yeni tasarımla gelecek olan telefonun, rakiplerinden daha hafif ve ince olacağı iddia edildi.

    Samsung Galaxy S25 Ultra rakiplerinden ince ve hafif olacak

    Güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe tarafından ortaya atılan iddiaya göre Galaxy S25 Ultra, iPhone 16 Pro Max ve Pixel 9 Pro XL gibi birçok rakibinden daha ince ve hafif olacak. Pixel 9 Pro XL'in 8,5 mm kalınlığında olduğunu ve yaklaşan iPhone 16 Pro Max'in ise tahminen 8,25 mm kalınlıkta olacağı göz önüne alındığında, Galaxy S25 Ultra'nın 8 mm civarı bir kalınlığa sahip olabilir.

    Ağırlık tarafında ise Pixel 9 Pro XL 221 g, Galaxy S24 Ultra ise 232 g ağırlığa sahip. Dolayısıyla S25 Ultra selefine göre önemli miktarda hafifleyecek gibi görünüyor. S25 Ultra'da, tıpkı S24 Ultra'daki gibi titanyum gövdenin kullanılması bekleniyor. Titanyum, telefonun sağlamlığını korumanın yanında hafifliği dolayısıyla da son dönemde akıllı telefon üreticileri tarafından sıklıkla tercih edilen bir malzeme.

    Snapdragon 8 Gen 4 çipsetiyle gelmesi beklenen Galaxy S25 Ultra, önceki modelden daha ince çerçevelere sahip olacak. Bu sayede ekran boyutu 6,79 inçten 6,86 inçe yükselecek. Telefonun, Galaxy S25 serisinin diğer üyeleriyle önümüzdeki yılın başlarında tanıtılması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 3 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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