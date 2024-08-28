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Tam Boyutta Gör Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S25 Ultra'yla ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Yuvarlatılmış köşelere ve düz kenarlara sahip yeni tasarımla gelecek olan telefonun, rakiplerinden daha hafif ve ince olacağı iddia edildi.

Samsung Galaxy S25 Ultra rakiplerinden ince ve hafif olacak

Güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe tarafından ortaya atılan iddiaya göre Galaxy S25 Ultra, iPhone 16 Pro Max ve Pixel 9 Pro XL gibi birçok rakibinden daha ince ve hafif olacak. Pixel 9 Pro XL'in 8,5 mm kalınlığında olduğunu ve yaklaşan iPhone 16 Pro Max'in ise tahminen 8,25 mm kalınlıkta olacağı göz önüne alındığında, Galaxy S25 Ultra'nın 8 mm civarı bir kalınlığa sahip olabilir.

Ağırlık tarafında ise Pixel 9 Pro XL 221 g, Galaxy S24 Ultra ise 232 g ağırlığa sahip. Dolayısıyla S25 Ultra selefine göre önemli miktarda hafifleyecek gibi görünüyor. S25 Ultra'da, tıpkı S24 Ultra'daki gibi titanyum gövdenin kullanılması bekleniyor. Titanyum, telefonun sağlamlığını korumanın yanında hafifliği dolayısıyla da son dönemde akıllı telefon üreticileri tarafından sıklıkla tercih edilen bir malzeme.

Snapdragon 8 Gen 4 çipsetiyle gelmesi beklenen Galaxy S25 Ultra, önceki modelden daha ince çerçevelere sahip olacak. Bu sayede ekran boyutu 6,79 inçten 6,86 inçe yükselecek. Telefonun, Galaxy S25 serisinin diğer üyeleriyle önümüzdeki yılın başlarında tanıtılması bekleniyor.

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Samsung Galaxy S25 Ultra rakiplerinden daha ince ve hafif olacak