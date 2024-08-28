Samsung Galaxy S25 Ultra rakiplerinden daha ince ve hafif olacak

Samsung Galaxy S25 Ultra rakiplerinden ince ve hafif olacak
Güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe tarafından ortaya atılan iddiaya göre Galaxy S25 Ultra, iPhone 16 Pro Max ve Pixel 9 Pro XL gibi birçok rakibinden daha ince ve hafif olacak. Pixel 9 Pro XL'in 8,5 mm kalınlığında olduğunu ve yaklaşan iPhone 16 Pro Max'in ise tahminen 8,25 mm kalınlıkta olacağı göz önüne alındığında, Galaxy S25 Ultra'nın 8 mm civarı bir kalınlığa sahip olabilir.
Ağırlık tarafında ise Pixel 9 Pro XL 221 g, Galaxy S24 Ultra ise 232 g ağırlığa sahip. Dolayısıyla S25 Ultra selefine göre önemli miktarda hafifleyecek gibi görünüyor. S25 Ultra'da, tıpkı S24 Ultra'daki gibi titanyum gövdenin kullanılması bekleniyor. Titanyum, telefonun sağlamlığını korumanın yanında hafifliği dolayısıyla da son dönemde akıllı telefon üreticileri tarafından sıklıkla tercih edilen bir malzeme.
Snapdragon 8 Gen 4 çipsetiyle gelmesi beklenen Galaxy S25 Ultra, önceki modelden daha ince çerçevelere sahip olacak. Bu sayede ekran boyutu 6,79 inçten 6,86 inçe yükselecek. Telefonun, Galaxy S25 serisinin diğer üyeleriyle önümüzdeki yılın başlarında tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.