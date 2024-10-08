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    Samsung Galaxy S25 ve S25+'ın bir özelliği daha belli oldu

    Samsung Galaxy S25 serisine güç verecek işlemci hakkında yeni bir gelişme daha ortaya çıktı. Galaxy S25 ve S25+ için MediaTek 9400 iddiaları güçlendi. şte detaylar...
    Samsung Galaxy S25 ve S25+'ın bir özelliği daha belli oldu Tam Boyutta Gör
    Samsung’un önümüzdeki yıl tanıtacağı Galaxy S25 modelleri hakkında sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Hatta bunlardan en önemlisi Exynos ve Snapdragon çekişmesi oldu diyebiliriz. Şimdi bu tartışma sonlanmadan Galaxy S25 modelleri için Dimensity 9400 yonga seti doğrulanmış olabilir. Üstelik bu bilgi güvenilir bir kaynaktan geliyor.

    Dimensity 9400 yanlışlıkla doğrulanmış olabilir

    Bildiğiniz gibi Samsung, Şubat 2023'te tanıtılan Galaxy S23 modellerinde yalnızca Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy işlemciye yer verdi. Şirketin mevcut amiral gemisi Galaxy S24 ve S24 Plus ise, satıldığı bölgeye göre Snapdragon ve Exynos kurulumundan güç alıyor. Öte yandan Galaxy S24 Ultra, Snapdragon işlemci ile gelen tek model konumunda.

    Daha önceki raporlar ise, Samsung'un Galaxy S24 ve S24+ özelinde Exynos 2500'e dönüş yapacağı yönündeydi. Ancak şirketin 3nm GAA sürecinde yaşadığı sorunlar halen çözülmüş değil. Geçtiğimiz saatlerde ise Google DeepMind'ın AI bölümü AlphaChip, konu hakkında sürpriz bir gelişme paylaştı. 

    Harici kuruluşlar da AlphaChip'i benimsiyor ve üzerine inşa ediyor. Örneğin, dünyanın en iyi çip tasarım şirketlerinden biri olan MediaTek, Samsung cep telefonlarında kullanılan amiral gemisi Dimensity 5G gibi en gelişmiş çiplerinin gelişimini hızlandırmak için AlphaChip'i genişletti ve aynı zamanda güç, performans ve çip alanını iyileştirdi.

    Yukarıda da görebileceğiniz gibi AlphaChip, sektörün kaydettiği ilerlemeleri vurgularken Samsung ve MediaTek'in olası ittifakından bahsediyor. Burada Dimensity 9400 ve Galaxy S25 serisine değinilmiyor ancak "Amiral Gemisi Dimensity 5G yonga setinden" bahsediliyor. Galaxy S24 modellerinde MediaTek yonga seti bulunmadığı için bunun Galaxy S25 ve S25 Plus'a işaret etmesi muhtemel.

    Sonuç olarak Dimensity 9400'ün yarın resmi olarak duyurulması bekleniyor, bu nedenle şirketlerden birinin iki şirket arasındaki mevcut ortaklığı açıklaması mümkün. 

    Galaxy S25 serisinin Galaxy S25, Galaxy S25 Plus ve Galaxy S25 Ultra olmak üzere üç modelle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak S25 Plus'ın S25 Pro olarak yeniden adlandırılabileceği söylentisi de var. Benzer şekilde, S25 Ultra'nın S25 Note olarak adlandırılma ihtimali de söz konusu. Galaxy S25 serisinin 2025 yılının ocak ayında tanıtılması bekleniyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 4 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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