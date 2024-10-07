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Tam Boyutta Gör Samsung için Galaxy S25 serisi giderek yaklaşık. Birkaç ay sonra tanıtılacak olan yeni seri ile birlikte Samsung, bu cihazlarda güncellenmiş üst düzey donanım ve Android'in en son sürümünü sürecek. Şimdi ise paylaşılan görsel One UI 7 ve Android 15’i çalıştıran Galaxy S25 Ultra’nın nasıl görüneceğini ortaya koyuyor.

Galaxy S25 Ultra ve One UI 7.0

Tam Boyutta Gör Samsung, geçen hafta SDC 2024'te One UI 7.0 güncellemesinin kararlı sürümünün 2025 yılında geleceğini açıklamıştı. Bu sürümün beta sürecinin ise yıl içinde başlaması bekleniyor. Bununla birlikte firma etkinlikte One UI 7.0'ı çalıştıran demo cihazlarına da yer verdi. Elde edilen bilgilere göre One UI 7’nin en radikal değişimi bildirim paneli ve kontrol merkezinde olacak.

Samsung One UI 7.0 güncellemesinden ilk görüntüler paylaşıldı 3 gün önce eklendi

Galaxy S25 Ultra için paylaşılan görsel de bildirim ekranına bir bakış sunuyor. Daha önceki görsellerde gördüğümüz gibi One UI 7, bazı arayüzlerinde iOS esintileri taşıyor. Bildirim ekranı ve kontrol merkezinde Samsung, One UI 7 ile birlikte daha fazla seçenek sunacak. Bu kısımdaki bazı panel bölümleri de genişletilebilir yapıda olacka.

One UI 7 bunlarla sınırlı kalmayarak yepyeni animasyonlar da getirecek. Samsung, daha basit ve sezgisel bir tasarımı amaç olarak güderken daha yuvarlak hatlı simgeler ve arayüzler ön plana çıkartılıyor. Geçiş animasyonları özellikle son uygulamalar sekmesinde daha da belirgin olacak. Elbette şimdilik bunlar arayüzün erken dönemine dayanan görselleri ve bilgileri temel alıyor. Samsung, kararlı sürüme kadar mevcut One UI 7’de küçük veya büyük değişiklikler yapabilir.

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Galaxy S25 Ultra, One UI 7 ve Android 15 ile bu şekilde görünecek