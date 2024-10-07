Galaxy S25 Ultra, One UI 7 ve Android 15 ile bu şekilde görünecek

Galaxy S25 Ultra ve One UI 7.0
Galaxy S25 Ultra için paylaşılan görsel de bildirim ekranına bir bakış sunuyor. Daha önceki görsellerde gördüğümüz gibi One UI 7, bazı arayüzlerinde iOS esintileri taşıyor. Bildirim ekranı ve kontrol merkezinde Samsung, One UI 7 ile birlikte daha fazla seçenek sunacak. Bu kısımdaki bazı panel bölümleri de genişletilebilir yapıda olacka.
One UI 7 bunlarla sınırlı kalmayarak yepyeni animasyonlar da getirecek. Samsung, daha basit ve sezgisel bir tasarımı amaç olarak güderken daha yuvarlak hatlı simgeler ve arayüzler ön plana çıkartılıyor. Geçiş animasyonları özellikle son uygulamalar sekmesinde daha da belirgin olacak. Elbette şimdilik bunlar arayüzün erken dönemine dayanan görselleri ve bilgileri temel alıyor. Samsung, kararlı sürüme kadar mevcut One UI 7’de küçük veya büyük değişiklikler yapabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.