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    Anlık Bildirim

    Galaxy S25 Ultra, One UI 7 ve Android 15 ile bu şekilde görünecek

    Samsung, One UI 7 arayüzü üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Yeni paylaşılan bir görsel ise One UI 7 ve Android 15’i çalıştıran Galaxy S25 Ultra’nın nasıl görüneceğini ortaya koyuyor.
    Galaxy S25 Ultra, One UI 7 ve Android 15 ile bu şekilde görünecek Tam Boyutta Gör
    Samsung için Galaxy S25 serisi giderek yaklaşık. Birkaç ay sonra tanıtılacak olan yeni seri ile birlikte Samsung, bu cihazlarda güncellenmiş üst düzey donanım ve Android'in en son sürümünü sürecek. Şimdi ise paylaşılan görsel One UI 7 ve Android 15’i çalıştıran Galaxy S25 Ultra’nın nasıl görüneceğini ortaya koyuyor.

    Galaxy S25 Ultra ve One UI 7.0

    Galaxy S25 Ultra, One UI 7 ve Android 15 ile bu şekilde görünecek Tam Boyutta Gör
    Samsung, geçen hafta SDC 2024'te One UI 7.0 güncellemesinin kararlı sürümünün 2025 yılında geleceğini açıklamıştı. Bu sürümün beta sürecinin ise yıl içinde başlaması bekleniyor. Bununla birlikte firma etkinlikte One UI 7.0'ı çalıştıran demo cihazlarına da yer verdi. Elde edilen bilgilere göre One UI 7’nin en radikal değişimi bildirim paneli ve kontrol merkezinde olacak.

    Galaxy S25 Ultra için paylaşılan görsel de bildirim ekranına bir bakış sunuyor. Daha önceki görsellerde gördüğümüz gibi One UI 7, bazı arayüzlerinde iOS esintileri taşıyor. Bildirim ekranı ve kontrol merkezinde Samsung, One UI 7 ile birlikte daha fazla seçenek sunacak. Bu kısımdaki bazı panel bölümleri de genişletilebilir yapıda olacka.

    One UI 7 bunlarla sınırlı kalmayarak yepyeni animasyonlar da getirecek. Samsung, daha basit ve sezgisel bir tasarımı amaç olarak güderken daha yuvarlak hatlı simgeler ve arayüzler ön plana çıkartılıyor. Geçiş animasyonları özellikle son uygulamalar sekmesinde daha da belirgin olacak. Elbette şimdilik bunlar arayüzün erken dönemine dayanan görselleri ve bilgileri temel alıyor. Samsung, kararlı sürüme kadar mevcut One UI 7’de küçük veya büyük değişiklikler yapabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 4 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 4 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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