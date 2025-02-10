Samsung, Galaxy S26'da silikon karbon pillere geçiş yapabilir ancak bazı çekinceleri var

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Tam Boyutta Gör Çinli akıllı telefon üreticileri son dönemde yeni silikon karbon pil teknolojisiyle 6000 mAh kapasiteleri bulan ve hatta üstüne çıkan telefonlar piyasaya sürmeye başladı. Yakın zamanda amiral gemisi Galaxy S25 serisini piyasaya süren Samsung ise, maksimum 5000 mAh pil kapasitesiyle Çinli rakiplerinin gerisinde kalıyor. Ancak gelen raporlar, bu durumun önümüzdeki sene değişebileceğini ortaya koyuyor.

Kullanım ömrü konusunda çekinceler var

Güney Koreli FNNews'in haberine göre Samsung, Galaxy S26 serisi için silikon karbon pil teknolojisini kullanmayı planlıyor. Ancak şirketin yeni pil teknolojisiyle ilgili bazı çekinceleri bulunuyor. FNNews Samsung'tan bir yetkilinin, "Silikon anot malzemesi kullanılırsa kapasite artar ancak bir kullanım ömrü sorunu var, bu nedenle iyileştirme yapılması gerekiyor. Henüz kesinleşmedi, ancak çeşitli iyileştirme önlemlerini inceliyoruz." dediği bildirildi.

Eğer Samsung, Galaxy S26 serisinde silikon karbon pil teknolojisine geçerse, daha yüksek kapasiteye ve daha yüksek şarj hızına sahip telefonlar görebiliriz.

Samsung S25 Ultra Enterprise Edition ön siparişe açıldı 2 gün önce eklendi

Silikon karbon piller, lityum iyon pillerle aynı yapıda olmakla beraber, katotta yer alan grafitin azaltılarak silikon (silisyum) eklenmesiyle daha yüksek kapasite sunuyor. Daha önceleri silikonun genişleme problemi nedeniyle yaygınlaşamayan bu piller, bu sorunun üstesinden gelinmesi ve maliyetlerin düşmesiyle popüler hale gelmeye başladı.

Samsung'un yanında Apple'ın da bu teknoloji üzerinde çalıştığı ve 2026 yılındaki iPhone modellerinde yer vereceği iddia ediliyor.

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