Samsung, Galaxy S26'da silikon karbon pillere geçiş yapabilir ancak bazı çekinceleri var

Kullanım ömrü konusunda çekinceler var
Güney Koreli FNNews'in haberine göre Samsung, Galaxy S26 serisi için silikon karbon pil teknolojisini kullanmayı planlıyor. Ancak şirketin yeni pil teknolojisiyle ilgili bazı çekinceleri bulunuyor. FNNews Samsung'tan bir yetkilinin, "Silikon anot malzemesi kullanılırsa kapasite artar ancak bir kullanım ömrü sorunu var, bu nedenle iyileştirme yapılması gerekiyor. Henüz kesinleşmedi, ancak çeşitli iyileştirme önlemlerini inceliyoruz." dediği bildirildi.
Eğer Samsung, Galaxy S26 serisinde silikon karbon pil teknolojisine geçerse, daha yüksek kapasiteye ve daha yüksek şarj hızına sahip telefonlar görebiliriz.
Silikon karbon piller, lityum iyon pillerle aynı yapıda olmakla beraber, katotta yer alan grafitin azaltılarak silikon (silisyum) eklenmesiyle daha yüksek kapasite sunuyor. Daha önceleri silikonun genişleme problemi nedeniyle yaygınlaşamayan bu piller, bu sorunun üstesinden gelinmesi ve maliyetlerin düşmesiyle popüler hale gelmeye başladı.
Samsung'un yanında Apple'ın da bu teknoloji üzerinde çalıştığı ve 2026 yılındaki iPhone modellerinde yer vereceği iddia ediliyor.Kaynakça https://www.sammobile.com/news/galaxy-s26-battery-silicon-carbon-report/ https://www.fnnews.com/news/202502101427175535 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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