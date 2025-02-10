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    Katlanabilir iPhone için tarih netleşmeye başladı

    Apple hayranları büyük bir merak içerisinde markanın ilk katlanabilir iPhone modellerini beklemeye devam ederken, Amerikalı teknoloji devi de bu beklentileri boşa çıkarmamak için uğraşıyor.

    Katlanabilir iPhone için tarih netleşmeye başladı

    Apple, katlanabilir cihaz pazarına adım atmaya hazırlanıyor. Şirketin uzun süredir üzerinde çalıştığı esnek ekranlı bir modelin 2026 gibi erken bir tarihte tanıtılabileceği iddia ediliyor. Bloomberg’den Mark Gurman’a göre Apple, bir katlanabilir iPhone ya da iPad üzerinde çalışıyor ancak kesin bir form faktörü henüz netlik kazanmış değil.

    Rakipleri yıllardır katlanabilir telefonlarını piyasaya sürerken, Apple şimdiye kadar bu alanda sessiz kalmayı tercih etti. Ancak son söylentiler, şirketin kalite standartlarını karşılayan bir model geliştirmekte zorlandığını ve sürecin bu yüzden uzadığını gösteriyor. Bunun yanı sıra, katlanabilir Mac konsepti üzerinde de çalışmalar yürütüldüğü ancak bu cihazların piyasaya sürülmesinin birkaç yıl daha sürebileceği konuşuluyor.

    Apple’ın nasıl bir tasarım benimseyeceği de merak konusu. Daha önce ortaya çıkan sızıntılar, şirketin iki farklı tasarım seçeneğini değerlendirdiğini gösteriyor: biri kitap gibi açılan büyük ekranlı bir model, diğeri ise daha kompakt, dikey katlanan bir versiyon. Mevcut bilgiler, Apple’ın büyük ekranlı Fold tarzı bir model üzerinde yoğunlaştığını düşündürüyor.

    Tabii tüm bunlar şimdilik iddia niteliğinde. Apple’dan resmi bir açıklama gelmeden, katlanabilir iPhone veya iPad’in ne zaman ve hangi tasarımla geleceğini kesin olarak söylemek zor. Ancak şirketin bu pazara giriş yapmasıyla, mobil cihaz dünyasında önemli bir değişim yaşanacağı kesin gibi görünüyor.

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    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

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    HknRmzi 3 gün önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

    A
    asukrumercan 3 gün önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

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