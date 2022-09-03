Samsung'un 6 senelik telefonuna Android 13'ü getiren ROM yayınlandı

Samsung, geçtiğimiz günlerde Galaxy S21 ve S22 için Android 13 beta güncellemesini sunmuştu. Her büyük Android güncellemesinde olduğu gibi, Android 13 de öncelikli olarak en yeni telefonlara gelecek. Ancak yeni yayınlanan custom ROM, bunu değiştiriyor.

Samsung Galaxy S21 Android 13 beta güncellemesi aldı 3 gün önce eklendi

Galaxy S7, S8 ve Note 8 için Android 13 ROM

Galaxy S7, S8 ve Note 8 kullanıcıları için Android 13 tabanlı Lineage OS 20 erken sürümü yayınlandı.

ROM’u yükleyen kullanıcılar, şaşırtıcı derecede kararlı çalıştığını ve WiFi, Bluetooth, parmak izi okuyucu dahil temel işlevlerde sorun yaşamadıklarını belirtti. Android 13 ile gelen birçok yeni özelliğin mevcut olduğu ve güvenlik güncellemelerinin de düzenli olarak geleceği belirtiliyor. Ancak dikkat edilmesi gereken bir husus var.

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ROM’un erken sürümü olması sebebiyle, arayüzde Lineage OS’e özgü bazı özellikler yok. Bir diğer sorun; depolama alanı şifrelemesi ve S7’deki ağa ilişkin bazı özellikler devre dışı. Note 8 modelinde kamera çalışmıyor.

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Samsung Galaxy S7, S8, Note 8 için Android 13 ROM yayınlandı