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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy SmartTag 2, Temmuz ayında piyasaya sürülebilir

    Samsung'un 26 Temmuz'da Güney Kore'de gerçekleştireceği Galaxy Unpacked 2023 etkinliğinde Galaxy SmartTag 2'yi de tanıtması bekleniyor. İşte Galaxy SmartTag 2 hakkında bilinenler:
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    Samsung Galaxy SmartTag 2, Temmuz ayında piyasaya sürülebilir Tam Boyutta Gör
    Samsung, Temmuz ayında Güney Kore'de gerçekleştireceği Unpacked 2023 etkinliğinde en yeni cihazlarını piyasaya sürecek. Bu cihazlar arasında ise Galaxy Watch 6 serisi ile birlikte yeni katlanabilir cihazları Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 bulunmakta. Ancak ortaya çıkan yeni bir rapora göre bu cihazlara bir yenisi daha eklenebilir.

    Samsung Galaxy SmartTag 2, Unpacked 2023 etkinliğinde piyasaya sürülecek

    Bluetooth SIG'de, Samsung'un yaklaşan Galaxy SmartTag 2'si ortaya çıktı. Unpacked etkinliğine sayılı günler kala ortaya çıkan cihaz, listeye göre en yeni Bluetooth 5.3 standardını kullanacak. Bu listenin zamanlaması ise Galaxy SmartTag 2'nin şirketin Unpacked etkinliğinin bir parçası olabileceğini gösteriyor. Eğer öyle olursa 26 Temmuz'da Seul, Gangnam-Gu'daki COEX'te gerçekleşecek olan Samsung'un Unpacked 2023 etkinliğinde Galaxy SmartTag 2 de tanıtılacak. 

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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 hafta önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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