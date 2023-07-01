Tam Boyutta Gör Samsung, Temmuz ayında Güney Kore'de gerçekleştireceği Unpacked 2023 etkinliğinde en yeni cihazlarını piyasaya sürecek. Bu cihazlar arasında ise Galaxy Watch 6 serisi ile birlikte yeni katlanabilir cihazları Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 bulunmakta. Ancak ortaya çıkan yeni bir rapora göre bu cihazlara bir yenisi daha eklenebilir.

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Samsung Galaxy SmartTag 2, Unpacked 2023 etkinliğinde piyasaya sürülecek

Bluetooth SIG'de, Samsung'un yaklaşan Galaxy SmartTag 2'si ortaya çıktı. Unpacked etkinliğine sayılı günler kala ortaya çıkan cihaz, listeye göre en yeni Bluetooth 5.3 standardını kullanacak. Bu listenin zamanlaması ise Galaxy SmartTag 2'nin şirketin Unpacked etkinliğinin bir parçası olabileceğini gösteriyor. Eğer öyle olursa 26 Temmuz'da Seul, Gangnam-Gu'daki COEX'te gerçekleşecek olan Samsung'un Unpacked 2023 etkinliğinde Galaxy SmartTag 2 de tanıtılacak.

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Samsung Galaxy SmartTag 2, Temmuz ayında piyasaya sürülebilir