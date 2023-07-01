Samsung Galaxy SmartTag 2, Temmuz ayında piyasaya sürülebilir

Samsung Galaxy SmartTag 2, Unpacked 2023 etkinliğinde piyasaya sürülecek
Bluetooth SIG'de, Samsung'un yaklaşan Galaxy SmartTag 2'si ortaya çıktı. Unpacked etkinliğine sayılı günler kala ortaya çıkan cihaz, listeye göre en yeni Bluetooth 5.3 standardını kullanacak. Bu listenin zamanlaması ise Galaxy SmartTag 2'nin şirketin Unpacked etkinliğinin bir parçası olabileceğini gösteriyor. Eğer öyle olursa 26 Temmuz'da Seul, Gangnam-Gu'daki COEX'te gerçekleşecek olan Samsung'un Unpacked 2023 etkinliğinde Galaxy SmartTag 2 de tanıtılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D