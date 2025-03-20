Samsung Galaxy Tab S10 FE ve S10 FE+ geliyor: İşte beklenenler

Galaxy Tab S10 FE ve Tab S10 FE+ özellikleri netleşti
Aktarıldığı kadarıyla Galaxy S10 FE ve S10 FE+, temel modellerde karşımıza çıkan OLED'e kıyasla LCD panele sahip olacak. Bu noktada Galaxy Tab S10 FE'nin 10,9 inç boyutlarında 2304 x 1440 piksel çözünürlük, Galaxy Tab S10+'ın ise, 12,4 inç ve 2880 x 1800 çözünürlük sunacağı belirtiliyor. Ayrıca her iki model de S Pen girişine destek sunacak.
Son olarak Tab S10 FE'nin 8.000 mAh bataryaya sahip olması bekleniyor. FE+ ise daha büyük 10.090 mAh hücreye sahip olacak ve her iki tablette de 45W şarj sunulacak. Serinin bağlantı seçenekleri arasında ise 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 ve NFC yer alıyor.
Tabletlerin çıkış tarihi ise henüz netleşmedi ancak Tab S10 FE'nin 579 euro, Tab S10 FE+'ın ise 749 euro başlangıç fiyatına sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca bu fiyatlandırmanın yalnızca Wi-Fi sürümleri için geçerli olduğunu belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!