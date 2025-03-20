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    Samsung Galaxy Tab S10 FE ve S10 FE+ geliyor: İşte beklenenler

    Galaxy Tab S10 ailesinin yeni üyeleri Galaxy Tab S10 FE ve S10 FE Plus'ın özellikleri netleşmeye başladı. Peki Samsung'un bütçe tabletleri neler sunacak? İşte detaylar...
    Samsung Galaxy Tab S10 FE ve S10 FE+ geliyor: İşte beklenenler Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimi Eylül ayında Samsung, merakla beklenen Galaxy Tab S10, Galaxy Tab S10+ ve Galaxy Tab S10 Ultra'yı tanıtmıştı. Bunun hemen ardından ise uygun fiyatlı Galaxy Tab S10 FE ve FE+ modeline dair çeşitli söylentiler duymaya başladık. Son olarak Galaxy Tab S10 FE s10 FE+'nin tüm özellikleri belli oldu.

    Galaxy Tab S10 FE ve Tab S10 FE+ özellikleri netleşti

    Aktarıldığı kadarıyla Galaxy S10 FE ve S10 FE+, temel modellerde karşımıza çıkan OLED'e kıyasla LCD panele sahip olacak. Bu noktada Galaxy Tab S10 FE'nin 10,9 inç boyutlarında 2304 x 1440 piksel çözünürlük,  Galaxy Tab S10+'ın ise, 12,4 inç ve 2880 x 1800 çözünürlük sunacağı belirtiliyor. Ayrıca her iki model de S Pen girişine destek sunacak.

    Samsung Galaxy Tab S10 FE ve S10 FE+ geliyor: İşte beklenenler Tam Boyutta Gör
    Yonga seti bölümünde ise her iki tablete Exynos 1580 platformu eşlik edecek. Snapdragon işlemcilerin ise planda olmadığı söyleniyor. Bu konfigürasyonda ise 8/12 GB RAM ve 128/256 GB RAM ve depolama seçenekleri bulunacak. Ayrıca tüm modellerde 1 TB'a kadar mikro SD yuvası ve IP68 sertifikası bulunacağını belirtelim.

    Son olarak Tab S10 FE'nin 8.000 mAh bataryaya sahip olması bekleniyor. FE+ ise daha büyük 10.090 mAh hücreye sahip olacak ve her iki tablette de 45W şarj sunulacak. Serinin bağlantı seçenekleri arasında ise 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 ve NFC yer alıyor. 

    Tabletlerin çıkış tarihi ise henüz netleşmedi ancak Tab S10 FE'nin 579 euro, Tab S10 FE+'ın ise 749 euro başlangıç fiyatına sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca bu fiyatlandırmanın yalnızca Wi-Fi sürümleri için geçerli olduğunu belirtelim. 

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    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 1 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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