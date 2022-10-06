Samsung Galaxy Tab S9 bu yıl çıkmayacak

Samsung Galaxy Tab S9 ne zaman çıkacak?
Samsung Galaxy Tab S9 için kaynaklar Aralık 2022 tarihinde bir lansman bekliyordu ancak global ekonomik gidişatın endişe verici olması planları alt üst etti. Samsung biraz daha beklemeyi tercih edecek.
Kaynaklara göre tablet pazarında yaşanan düşüşün devam edeceği beklentisi, tüketici harcamalarının gözle görülür biçimde azalıyor olması gibi sebepler nedeniyle Galaxy Tab S9 serisi gelecek yıla kaldı.
Henüz net tarih yok ancak yine Şubat dönemleri akla en yakın ihtimal. Samsung’un Snapdragon 8 Gen 2 ile güçlendireceği Samsung Galaxy Tab S9 serisinin yine üç farklı model ile geleceği tahmin ediliyor. Bu esnada ise Galaxy Tab S8 FE hamlesi da şaşırtıcı olmayacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.