Samsung Galaxy Tab S9 bu yıl çıkmayacak

Tam Boyutta Gör Samsung’un yılın başlarında piyasaya sürdüğü Galaxy Tab S8 amiral gemisi serisinin ardından yılın sonlarında da yeni neslin tanıtımını yapmayı planladığı iddiaları gündeme gelmişti. Şimdi ise tam aksine iptal iddiaları geliyor.

Samsung Galaxy Tab S9 ne zaman çıkacak?

Samsung Galaxy Tab S9 için kaynaklar Aralık 2022 tarihinde bir lansman bekliyordu ancak global ekonomik gidişatın endişe verici olması planları alt üst etti. Samsung biraz daha beklemeyi tercih edecek.

Samsung Galaxy Tab S8 FE çok yakın 1 hf. önce eklendi

Kaynaklara göre tablet pazarında yaşanan düşüşün devam edeceği beklentisi, tüketici harcamalarının gözle görülür biçimde azalıyor olması gibi sebepler nedeniyle Galaxy Tab S9 serisi gelecek yıla kaldı.

Henüz net tarih yok ancak yine Şubat dönemleri akla en yakın ihtimal. Samsung’un Snapdragon 8 Gen 2 ile güçlendireceği Samsung Galaxy Tab S9 serisinin yine üç farklı model ile geleceği tahmin ediliyor. Bu esnada ise Galaxy Tab S8 FE hamlesi da şaşırtıcı olmayacaktır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Tablet Haberleri

Samsung Galaxy Tab S9 neler sunacak?