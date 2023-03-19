Samsung Galaxy Tab S9 Ultra yine özel Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi ile gelecek

Tam Boyutta Gör Samsung’un Qualcomm ile yaptığı ortaklık Galaxy S23 serisinde daha hızlı bir Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinin doğmasını sağlamıştı. Samsung’un bu avantajı diğer ürünlerine de getireceği biliniyor. Galaxy Tab S9 Ultra bunlardan birisi.

Galaxy Tab S9 Ultra işlemcisi ne?

Geçen yıl sonlarında piyasaya sürülmesi beklenen ancak halen ses seda çıkmayan Galaxy Tab S9 serisi ile ilgili yeni bir iddia geldi. Galaxy Tab S9 Ultra amiral gemisinde Galaxy S23 serisinde gördüğümüz hızlandırılmış Snapdragon 8 Gen 2 kullanılacak.

Galaxy Tab S9 önemli bir yenilik ile gelecek 3 hf. önce eklendi

Galaxy S23 bu hamle ile en hızlı Android telefonlar olmuştu. Galaxy Tab S9 Ultra da Android tablet dünyasının en hızlısı olacak. Samsung’un 16GB LPDDR5X RAM seçeneği ile performansı zirveye çıkaracağı tahmin ediliyor.

Diğer bir detay ise tabletin 10880mAh kapasiteli bataryası. Galaxy Tab S8 Ultra modelinden 340mAh daha küçük ancak verimli işlemci sayesinde kullanım süreleri açısından bir farklılığın olmayacağı düşünülüyor. Galaxy Tab S9 serisinin diğer modelleri de bu işlemciden yararlanacak mı şimdilik belirsiz.

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Samsung Galaxy Tab S9 Ultra en güçlü Android tablet olacak