Samsung Galaxy Tab S9 Ultra yine özel Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi ile gelecek

Galaxy Tab S9 Ultra işlemcisi ne?
Geçen yıl sonlarında piyasaya sürülmesi beklenen ancak halen ses seda çıkmayan Galaxy Tab S9 serisi ile ilgili yeni bir iddia geldi. Galaxy Tab S9 Ultra amiral gemisinde Galaxy S23 serisinde gördüğümüz hızlandırılmış Snapdragon 8 Gen 2 kullanılacak.
Galaxy S23 bu hamle ile en hızlı Android telefonlar olmuştu. Galaxy Tab S9 Ultra da Android tablet dünyasının en hızlısı olacak. Samsung’un 16GB LPDDR5X RAM seçeneği ile performansı zirveye çıkaracağı tahmin ediliyor.
Diğer bir detay ise tabletin 10880mAh kapasiteli bataryası. Galaxy Tab S8 Ultra modelinden 340mAh daha küçük ancak verimli işlemci sayesinde kullanım süreleri açısından bir farklılığın olmayacağı düşünülüyor. Galaxy Tab S9 serisinin diğer modelleri de bu işlemciden yararlanacak mı şimdilik belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)