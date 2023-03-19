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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Tab S9 Ultra yine özel Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi ile gelecek

    Samsung Galaxy Tab S9 Ultra amiral gemisi tablet modeli özel Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti sayesinde Android dünyasının en güçlü tableti unvanını ele geçirecek. 
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    Galaxy Tab S9 Ultra Tam Boyutta Gör
    Samsung’un Qualcomm ile yaptığı ortaklık Galaxy S23 serisinde daha hızlı bir Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinin doğmasını sağlamıştı. Samsung’un bu avantajı diğer ürünlerine de getireceği biliniyor. Galaxy Tab S9 Ultra bunlardan birisi.

    Galaxy Tab S9 Ultra işlemcisi ne?

    Geçen yıl sonlarında piyasaya sürülmesi beklenen ancak halen ses seda çıkmayan Galaxy Tab S9 serisi ile ilgili yeni bir iddia geldi. Galaxy Tab S9 Ultra amiral gemisinde Galaxy S23 serisinde gördüğümüz hızlandırılmış Snapdragon 8 Gen 2 kullanılacak.

    Galaxy S23 bu hamle ile en hızlı Android telefonlar olmuştu. Galaxy Tab S9 Ultra da Android tablet dünyasının en hızlısı olacak. Samsung’un 16GB LPDDR5X RAM seçeneği ile performansı zirveye çıkaracağı tahmin ediliyor.

    Diğer bir detay ise tabletin 10880mAh kapasiteli bataryası. Galaxy Tab S8 Ultra modelinden 340mAh daha küçük ancak verimli işlemci sayesinde kullanım süreleri açısından bir farklılığın olmayacağı düşünülüyor. Galaxy Tab S9 serisinin diğer modelleri de bu işlemciden yararlanacak mı şimdilik belirsiz.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    G
    gunergani 2 saat önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 2 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 3 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 3 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 4 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 4 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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