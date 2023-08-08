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    Samsung Galaxy Tab S9 Ultra'nın kalemi su altında test edildi

    Samsung'un yeni üst düzey tableti Galaxy Tab S9 Ultra ve birlikte verilen S Pen suya ve toza dayanıklı şekilde geliyor. Şirket cihazı ve ekran kalemini su altında test etti.
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    Samsung Galaxy Tab S9 Ultra ile birlikte gelen S Pen artık su altında bile çalışabiliyor. Elbette çoğu kullanıcı için tabletin su altında kullanılması pek olası değil, ancak yine de cihazın ve ekran kaleminin IP68 derecesi sayesinde suya ve toza karşı son derece dayanıklı olması büyük bir avantaj.

    Güney Koreli şirket tarafından gerçekleştirilen testler Galaxy Tab S9 Ultra'yı havuz başında kullanırken su sıçraması konusunda endişelenmemeniz gerektiğini ortaya koydu. Samsung yeni tabletin "her yerden çalışmayı" yepyeni bir seviyeye taşıdığını özellikle vurguluyor.

    Yükseltilmiş Vision Booster teknolojisi

    Tabletteki yükseltilmiş Vision Booster teknolojisi hem havuz kenarında güneş ışığı altında, hem de iç mekanlarda yapay aydınlatma koşullarında ekran parlaklığını ışığa göre otomatik olarak ayarlayabiliyor. Bu sayede kullanıcılar içerikleri net ve rahat bir şekilde görebiliyorlar.

    Kısaca hatırlatmak gerekirse Galaxy Tab S9 tabletler daha hızlı ve daha verimli Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yonga setiyle donatıldı. Ultra modeli ise yeni 1 TB depolama seçeneği ile sunuluyor. Tabletlerde ayrıca hafızayı genişletmeyi sağlayan microSD kart yuvası da mevcut.

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