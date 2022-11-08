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    Anlık Bildirim

    Galaxy Watch 4 güncellemesi geri çekildi: Saatler açılmıyor!

    Samsung Galaxy Watch 4 için yayınlanan güncelleme, saatleri kullanımaz duruma getirdi. Samsung, Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch 4 Classic modellerini etkileyen sorun için açıklamada bulundu.
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    samsung galaxy watch 4 WI3 güncellemesi Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch 4 Classic saatiniz varsa, güncellemek için bir kez daha düşünün. En son güncelleme saatleri tamamen kullanılamaz hale getiriyor.

    Galaxy Watch 4'ler kapanıp açılmıyor

    SamMobile’ın haberine göre, Galaxy Watch 4’ü güncelledikten sonra kullanamayan kullanıcıların sayısı giderek artıyor. Bu sorun, çeşitli bölgelerde hem Galaxy Watch 4 hem de Watch 4 Classic’i etkiliyor ve VI3 ile biten ürün yazılımı sürüm numarasını taşıyan yeni güncellemeye bağlı olduğu söyleniyor.

    Ancak sorun, güncelleme yüklendikten hemen sonra gerçekleşmiyor; saatin şarjı bittiğinde veya elle yeniden başlatıldığında ortaya çıkıyor. Kapatıldığında tekrar açılmıyor. Kısaca, sorun yeni yazılımdan kaynaklı ancak ne zaman yaşandığına dair net bir bilgi yok.

    Yeni güncelleme yolda

    Samsung, Galaxy Watch 4’lerde yaşanan sorunun farkında. Şirket, VI3 güncellemesinin ardından az sayıda Galaxy Watch 4 serisi modelin açılmadığını söyledi. Güncellemeler durduruldu, kısa süre içinde de yeni bir yazılım yayınlanacak.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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