Galaxy Watch 4 güncellemesi geri çekildi: Saatler açılmıyor!

Galaxy Watch 4'ler kapanıp açılmıyor
SamMobile’ın haberine göre, Galaxy Watch 4’ü güncelledikten sonra kullanamayan kullanıcıların sayısı giderek artıyor. Bu sorun, çeşitli bölgelerde hem Galaxy Watch 4 hem de Watch 4 Classic’i etkiliyor ve VI3 ile biten ürün yazılımı sürüm numarasını taşıyan yeni güncellemeye bağlı olduğu söyleniyor.
Ancak sorun, güncelleme yüklendikten hemen sonra gerçekleşmiyor; saatin şarjı bittiğinde veya elle yeniden başlatıldığında ortaya çıkıyor. Kapatıldığında tekrar açılmıyor. Kısaca, sorun yeni yazılımdan kaynaklı ancak ne zaman yaşandığına dair net bir bilgi yok.
Yeni güncelleme yolda
Samsung, Galaxy Watch 4’lerde yaşanan sorunun farkında. Şirket, VI3 güncellemesinin ardından az sayıda Galaxy Watch 4 serisi modelin açılmadığını söyledi. Güncellemeler durduruldu, kısa süre içinde de yeni bir yazılım yayınlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence