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    Samsung Galaxy Watch 5 tanıtım görselleri sızdırıldı: Sürpriz yok!

    Samsung, akıllı saat modelleri Galaxy Watch 5 ve Watch 5 Pro’nun da tanıtılacağı büyük bir etkinlik hazırlığında. Etkinliğe az bir zaman kala Samsung Galaxy Watch 5’in tanıtım görselleri sızdırıldı.
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    samsung galaxy watch 5

    Samsung, bu yıl Galaxy Watch 5 ve Watch 5 Pro modellerini tanıtarak klasik versiyona yer vermeyecek. Resmi tanıtım günü yaklaşan Samsung etkinliğinde sahne alacak Galaxy Watch 5 akıllı saatlerin teknik özellikleri ve tasarımına ilişkin birçok sızıntının ardından tanıtım görselleri de ortaya çıktı.

    Samsung Galaxy Watch 5 beklenen özellikleri

    Sızdırılan Galaxy Watch 5 tanıtım görselleri, Samsung’un yeni akıllı saatlerini net bir şekilde gösteriyor. Dikkat çeken detay, Galaxy Watch 5 Pro’nun dönen çerçeveye sahip olmadığı. Watch 5 Pro hakkında bildiklerimiz; 572 mAh gibi oldukça güçlü bir batarya, 45mm kasa boyutu, siyah ve grafit renk seçeneği ile sınırlı.

    Galaxy Watch 5, daha çekici renklerle (bora mor, açık mavi, pembe, beyaz) gelecek.Watch 5, Pro’dan farklı olarak 40mm ve 44mm kasayla gelecek. Her iki saat de One UI Watch arayüzüne sahip yeni Wear OS 3.5 sürümüyle kutudan çıkacak.

    Samsung Galaxy Watch 5 ne zaman çıkacak?

    Samsung, Galaxy Watch 5 serisini 10 Ağustos’ta Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Manchester City'den akıllı atkı

    K
    kutay ama kendınde degıl 1 gün önce

    olm adamlar bok gıbı telefon yapar bu sefer kulaklık yapıyo level atlamıs beyler :D

    Profil resmi
    Sonic.Storm 6 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 1 hafta önce

    Çok güzel yaw

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