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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Watch 5 sonunda heyecanla beklenen özelliğe kavuşuyor

    Akıllı saat pazarının en önemli isimlerinden biri olan Samsung, Galaxy Watch 5 serisi için One UI 6 Beta güncellemesiyle uzun süredir dillendirilen bir özelliği servis etti. 

    Samsung Galaxy Watch 5 sonunda yeni özelliğe kavuşuyor Tam Boyutta Gör

    Samsung, Galaxy Watch 5 serisi için dördüncü One UI 6 Watch beta güncellemesini yayınladı. Bu yeni güncelleme, ilk olarak Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra modellerinde tanıtılan Global AoD (Always-on Display) özelliğini, daha eski model akıllı saatlere de getiriyor. Global AoD özelliği, ekranın daha önce gösterdiği içeriği, saate dokunmadan da görmeye devam etmenizi sağlıyor. Böylece kullanıcılar, ekranı açmadan zaman bilgisine ve diğer bilgilere kolayca ulaşabiliyor.

    Güney Kore'de Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 5 Pro kullanıcılarına sunulan bu dördüncü beta güncellemesi, yaklaşık 400 MB boyutunda ve ZXH4 ile biten bir sürüm numarasına sahip. Güncellemeyle birlikte sistem kararlılığı ve performansı da artırılıyor, ayrıca pil verimliliğinde de iyileştirmeler yapılıyor. Samsung, bu güncellemenin uygulama açılış hızlarını geliştirdiğini ve hücresel ağ ile ilgili sorunları giderdiğini belirtiyor.

    One UI 6 Watch güncellemeleri, Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 6 serisi dahil olmak üzere çeşitli modellere sunulmuş durumda. Bu serinin son beta güncellemesi olabileceği ve ardından kararlı sürümün yayınlanmasının beklendiği bildiriliyor. One UI 6 Watch, Wear OS tabanlı bir sistem olup, Galaxy Watch 4, 5 ve 6 serilerine de kısa süre içinde kararlı sürüm olarak gelmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 16 saat önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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