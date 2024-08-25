Samsung Galaxy Watch 5 sonunda heyecanla beklenen özelliğe kavuşuyor

Samsung, Galaxy Watch 5 serisi için dördüncü One UI 6 Watch beta güncellemesini yayınladı. Bu yeni güncelleme, ilk olarak Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra modellerinde tanıtılan Global AoD (Always-on Display) özelliğini, daha eski model akıllı saatlere de getiriyor. Global AoD özelliği, ekranın daha önce gösterdiği içeriği, saate dokunmadan da görmeye devam etmenizi sağlıyor. Böylece kullanıcılar, ekranı açmadan zaman bilgisine ve diğer bilgilere kolayca ulaşabiliyor.
Güney Kore'de Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 5 Pro kullanıcılarına sunulan bu dördüncü beta güncellemesi, yaklaşık 400 MB boyutunda ve ZXH4 ile biten bir sürüm numarasına sahip. Güncellemeyle birlikte sistem kararlılığı ve performansı da artırılıyor, ayrıca pil verimliliğinde de iyileştirmeler yapılıyor. Samsung, bu güncellemenin uygulama açılış hızlarını geliştirdiğini ve hücresel ağ ile ilgili sorunları giderdiğini belirtiyor.
One UI 6 Watch güncellemeleri, Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 6 serisi dahil olmak üzere çeşitli modellere sunulmuş durumda. Bu serinin son beta güncellemesi olabileceği ve ardından kararlı sürümün yayınlanmasının beklendiği bildiriliyor. One UI 6 Watch, Wear OS tabanlı bir sistem olup, Galaxy Watch 4, 5 ve 6 serilerine de kısa süre içinde kararlı sürüm olarak gelmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.