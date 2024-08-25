Samsung Galaxy Watch 5 sonunda heyecanla beklenen özelliğe kavuşuyor

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Samsung, Galaxy Watch 5 serisi için dördüncü One UI 6 Watch beta güncellemesini yayınladı. Bu yeni güncelleme, ilk olarak Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra modellerinde tanıtılan Global AoD (Always-on Display) özelliğini, daha eski model akıllı saatlere de getiriyor. Global AoD özelliği, ekranın daha önce gösterdiği içeriği, saate dokunmadan da görmeye devam etmenizi sağlıyor. Böylece kullanıcılar, ekranı açmadan zaman bilgisine ve diğer bilgilere kolayca ulaşabiliyor.

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Güney Kore'de Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 5 Pro kullanıcılarına sunulan bu dördüncü beta güncellemesi, yaklaşık 400 MB boyutunda ve ZXH4 ile biten bir sürüm numarasına sahip. Güncellemeyle birlikte sistem kararlılığı ve performansı da artırılıyor, ayrıca pil verimliliğinde de iyileştirmeler yapılıyor. Samsung, bu güncellemenin uygulama açılış hızlarını geliştirdiğini ve hücresel ağ ile ilgili sorunları giderdiğini belirtiyor.

One UI 6 Watch güncellemeleri, Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 6 serisi dahil olmak üzere çeşitli modellere sunulmuş durumda. Bu serinin son beta güncellemesi olabileceği ve ardından kararlı sürümün yayınlanmasının beklendiği bildiriliyor. One UI 6 Watch, Wear OS tabanlı bir sistem olup, Galaxy Watch 4, 5 ve 6 serilerine de kısa süre içinde kararlı sürüm olarak gelmesi bekleniyor.

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