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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Watch 5 Pro hakkında yeni bilgiler: Devasa bir bataryaya sahip olacak

    Samsung’un ilk kez bu sene tanıtacağı Galaxy Watch Pro hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. İddialara göre Galaxy Watch 5 Pro, titanyum gövdeye ve canavar bir bataryaya sahip olacak.
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    Galaxy Watch 4
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz yıl Wear OS 3.0’a geçişi ile akıllı saat pazarında ciddi bir başarı kazanan Samsung, çok yakında yeni Galaxy Watch serisini tanıtacak. Geçtiğimiz aylarda, firmanın bu sene Galaxy Watch Pro modeli tanıtacağı hakkında iddialar gelmişti. Artık bu iddialar neredeyse kesin sayılırken, Galaxy Watch 5 Pro detaylanmaya devam ediyor.

    Titanyum gövde ve devasa bir bataryaya sahip olacak

    Yeni iddialara göre yakında tanıtılacak Galaxy Watch 5 Pro, titanyum gövdeye sahip olacak ve yalnızca 45mm boyutunda satışa sunulacak. 1.36 inç 450x450 çözünürlükte AMOLED ekrana sahip olacak cihaz, devasa bir batarya ile gelecek. Sızıntılara göre cihaz, 590mAh bataryaya sahip olacak ve 80 saate kadar kullanım sunacak. Ayrıca cihazın ekranın da safir camından üretileceği belirtiliyor.

    LTE modelinde eSIM desteği de sunması beklenen cihaz, geçtiğimiz yılın Galaxy Watch 4 serisinde de kullanılan Exynos W920 yonga setine sahip olacak. 10.5mm kalınlığa sahip olacak cihazın 46.5 gram olacağı ifade ediliyor. Bu sene bütün akıllı saat modellerinde fiyat artışı yapması beklenen Samsung, Watch 5 Pro modeli için 470 Euro başlangıç fiyatı düşünüyor.

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    Manchester City'den akıllı atkı

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    ccguven 2 gün önce

    Tktok dan aldıgımız haberlere göre bu işin arkasında bll geyts vaa.

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    Sonic.Storm 4 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 6 gün önce

    Çok güzel yaw

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