Samsung Galaxy Watch 5 Pro hakkında yeni bilgiler: Devasa bir bataryaya sahip olacak

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Geçtiğimiz yıl Wear OS 3.0’a geçişi ile akıllı saat pazarında ciddi bir başarı kazanan Samsung, çok yakında yeni Galaxy Watch serisini tanıtacak. Geçtiğimiz aylarda, firmanın bu sene Galaxy Watch Pro modeli tanıtacağı hakkında iddialar gelmişti. Artık bu iddialar neredeyse kesin sayılırken, Galaxy Watch 5 Pro detaylanmaya devam ediyor.

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Titanyum gövde ve devasa bir bataryaya sahip olacak

Yeni iddialara göre yakında tanıtılacak Galaxy Watch 5 Pro, titanyum gövdeye sahip olacak ve yalnızca 45mm boyutunda satışa sunulacak. 1.36 inç 450x450 çözünürlükte AMOLED ekrana sahip olacak cihaz, devasa bir batarya ile gelecek. Sızıntılara göre cihaz, 590mAh bataryaya sahip olacak ve 80 saate kadar kullanım sunacak. Ayrıca cihazın ekranın da safir camından üretileceği belirtiliyor.

LTE modelinde eSIM desteği de sunması beklenen cihaz, geçtiğimiz yılın Galaxy Watch 4 serisinde de kullanılan Exynos W920 yonga setine sahip olacak. 10.5mm kalınlığa sahip olacak cihazın 46.5 gram olacağı ifade ediliyor. Bu sene bütün akıllı saat modellerinde fiyat artışı yapması beklenen Samsung, Watch 5 Pro modeli için 470 Euro başlangıç fiyatı düşünüyor.

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