Samsung Galaxy Watch 6 ve Watch 6 Classic görüntüleri sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Samsung'un 27 Temmuz'da düzenleyeceği Unpacked etkinliği yeni cihazlarla dolu olacak. Samsung, yeni katlanabilir telefonlarını tanıtmanın yanı sıra etkinlikte Galaxy Watch 6 serisini de piyasaya sürecek. Galaxy Watch 6 ve Galaxy Watch 6 Classic olmak üzere iki yeni model duyurulacak.

Etkinlik yaklaştıkça sızıntılar artıyor

Etkinlik yaklaştıkça sızıntılar da daha sık gelmeye başladı. Galaxy Watch 6 ve Watch 6 Classic'in birkaç görüntüsü internete sızdırıldı, zira bunlar basın görselleri gibi görünüyor. Geçtiğimiz ay Galaxy Watch 6 Classic'in 3D CAD görselleri internete sızdırılmıştı. Bu görseller akıllı saati, metal kasası ve silikon kordonu ile gösteriyordu. Classic ayrıca birçok Samsung akıllı saat hayranının sevdiği fiziksel döner çerçeveye de sahip.

Samsung Galaxy Watch'lara hayat kurtarıcı özellik geliyor 1 gün önce eklendi

Tam Boyutta Gör Sızdırılan bu görüntülerde görülen standart Galaxy Watch 6 modeli normal bir kayışa sahip. Önceki modele göre daha ince çerçevelere ve genel olarak daha ince bir profile sahip olduğu görülüyor. Her iki model de kalp atış hızı ve kan basıncı izleme, vücut kompozisyonu analizi, GPS, uyku takibi, otomatik egzersiz takibi ve daha fazlası dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sağlık ve fitness ile ilgili çeşitli özelliklere sahip olacak.

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Samsung Galaxy Watch 6 ve Watch 6 Classic'ın sızan görüntüleri!