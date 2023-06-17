Samsung Galaxy Watch 6 ve Watch 6 Classic görüntüleri sızdırıldı

Etkinlik yaklaştıkça sızıntılar artıyor
Etkinlik yaklaştıkça sızıntılar da daha sık gelmeye başladı. Galaxy Watch 6 ve Watch 6 Classic'in birkaç görüntüsü internete sızdırıldı, zira bunlar basın görselleri gibi görünüyor. Geçtiğimiz ay Galaxy Watch 6 Classic'in 3D CAD görselleri internete sızdırılmıştı. Bu görseller akıllı saati, metal kasası ve silikon kordonu ile gösteriyordu. Classic ayrıca birçok Samsung akıllı saat hayranının sevdiği fiziksel döner çerçeveye de sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi