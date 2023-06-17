Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Watch 6 ve Watch 6 Classic görüntüleri sızdırıldı

    Samsung'un 27 Temmuz'da gerçekleştireceği Unpacked etkinliğinde birçok ürünü tanıtması bekleniyor. Bu ürünlerden Galaxy Watch 6 ve Watch 6 Classic'in görüntüleri ise internete sızdı.
    Oy Ver
    Samsung Galaxy Watch 6 ve Watch 6 Classic'ın sızan görüntüleri! Tam Boyutta Gör
    Samsung'un 27 Temmuz'da düzenleyeceği Unpacked etkinliği yeni cihazlarla dolu olacak. Samsung, yeni katlanabilir telefonlarını tanıtmanın yanı sıra etkinlikte Galaxy Watch 6 serisini de piyasaya sürecek. Galaxy Watch 6 ve Galaxy Watch 6 Classic olmak üzere iki yeni model duyurulacak.

    Etkinlik yaklaştıkça sızıntılar artıyor

    Etkinlik yaklaştıkça sızıntılar da daha sık gelmeye başladı. Galaxy Watch 6 ve Watch 6 Classic'in birkaç görüntüsü internete sızdırıldı, zira bunlar basın görselleri gibi görünüyor. Geçtiğimiz ay Galaxy Watch 6 Classic'in 3D CAD görselleri internete sızdırılmıştı. Bu görseller akıllı saati, metal kasası ve silikon kordonu ile gösteriyordu. Classic ayrıca birçok Samsung akıllı saat hayranının sevdiği fiziksel döner çerçeveye de sahip.

    Samsung Galaxy Watch 6 ve Watch 6 Classic'ın sızan görüntüleri! Tam Boyutta Gör
    Sızdırılan bu görüntülerde görülen standart Galaxy Watch 6 modeli normal bir kayışa sahip. Önceki modele göre daha ince çerçevelere ve genel olarak daha ince bir profile sahip olduğu görülüyor. Her iki model de kalp atış hızı ve kan basıncı izleme, vücut kompozisyonu analizi, GPS, uyku takibi, otomatik egzersiz takibi ve daha fazlası dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sağlık ve fitness ile ilgili çeşitli özelliklere sahip olacak.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 3 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

    Profil resmi
    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

    Profil resmi
    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

    Profil resmi
    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    toyota yaris yorumları 16 yaşından sonra 10 cm uzamak arveles sinüzite iyi gelir mi dizel araba yolda giderken silkeleme cevat kurtuluş çocuğu varmı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A13
    Samsung Galaxy A13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    6.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP 15s
    HP 15s
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız