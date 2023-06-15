Samsung Galaxy Watch'lara hayat kurtarıcı özellik geliyor

Tam Boyutta Gör Samsung, Mayıs ayının sonunda düzensiz kalp ritmi bildirimi özelliğinin yakında tanıtılacak Galaxy Watch 6 modellerinden başlayarak akıllı saatlere geleceğini onaylamıştı. Şirket şimdi Samsung Sağlık uygulaması aracılığıyla tanıtılacak özellik hakkında daha fazla detay paylaştı.

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Düzensiz kalp ritmi bildirimi özelliği geliyor

Samsung, düzensiz kalp atış hızı takibi özelliğinin Arjantin, Azerbaycan, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Gürcistan, Guatemala, Hong Kong, Endonezya, Panama, BAE, Amerika ve Güney Kore’de sunacak. Bu özellik, teşhis etmeyi amaçlamasa da atriyal fibrilasyonu (AFib) tanımlamayı amaçlıyor. Samsung, bir doktorun yerini almadığın, yalnızca soruna ışık tutmayı amaçlığını, kişinin tıp uzmanına gitmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Galaxy Watch 6 ile tanıtılacak

Düzensiz kalp ritmi takip özelliği One UI Watch 5 güncellemesinin bir parçası olacak ve ilk olarak Galaxy Watch 6 serisine verilecek. Sonra yazılım güncellemesiyle Galaxy Watch 4 ve daha yeni modellere gelecek.

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