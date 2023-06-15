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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Watch'lara hayat kurtarıcı özellik geliyor

    Samsung'un Galaxy Watch 6 serisi ile birlikte tanıtılacak, eski modellere de gelecek yeni sağlık özelliği ortaya çıktı. FDA onayı alan özelliğin sunulacağı ülkeler de açıklandı.
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    samsung galaxy watch düzensiz kalp ritmi bildirim özelliği Tam Boyutta Gör
    Samsung, Mayıs ayının sonunda düzensiz kalp ritmi bildirimi özelliğinin yakında tanıtılacak Galaxy Watch 6 modellerinden başlayarak akıllı saatlere geleceğini onaylamıştı. Şirket şimdi Samsung Sağlık uygulaması aracılığıyla tanıtılacak özellik hakkında daha fazla detay paylaştı.

    Düzensiz kalp ritmi bildirimi özelliği geliyor

    Samsung, düzensiz kalp atış hızı takibi özelliğinin Arjantin, Azerbaycan, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Gürcistan, Guatemala, Hong Kong, Endonezya, Panama, BAE, Amerika ve Güney Kore’de sunacak. Bu özellik, teşhis etmeyi amaçlamasa da atriyal fibrilasyonu (AFib) tanımlamayı amaçlıyor. Samsung, bir doktorun yerini almadığın, yalnızca soruna ışık tutmayı amaçlığını, kişinin tıp uzmanına gitmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

    Galaxy Watch 6 ile tanıtılacak

    Düzensiz kalp ritmi takip özelliği One UI Watch 5 güncellemesinin bir parçası olacak ve ilk olarak Galaxy Watch 6 serisine verilecek. Sonra yazılım güncellemesiyle Galaxy Watch 4 ve daha yeni modellere gelecek.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 1 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 6 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 6 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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