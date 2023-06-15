Samsung Galaxy Watch'lara hayat kurtarıcı özellik geliyor

Düzensiz kalp ritmi bildirimi özelliği geliyor
Samsung, düzensiz kalp atış hızı takibi özelliğinin Arjantin, Azerbaycan, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Gürcistan, Guatemala, Hong Kong, Endonezya, Panama, BAE, Amerika ve Güney Kore’de sunacak. Bu özellik, teşhis etmeyi amaçlamasa da atriyal fibrilasyonu (AFib) tanımlamayı amaçlıyor. Samsung, bir doktorun yerini almadığın, yalnızca soruna ışık tutmayı amaçlığını, kişinin tıp uzmanına gitmesi gerektiğine dikkat çekiyor.
Galaxy Watch 6 ile tanıtılacak
Düzensiz kalp ritmi takip özelliği One UI Watch 5 güncellemesinin bir parçası olacak ve ilk olarak Galaxy Watch 6 serisine verilecek. Sonra yazılım güncellemesiyle Galaxy Watch 4 ve daha yeni modellere gelecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi