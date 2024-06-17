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    Samsung Galaxy Watch Ultra render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı

    Önümüzdeki haftalarda tanıtılacağı söylenen Samsung Galaxy Watch Ultra'ya ait render görüntüleri paylaşıldı. İşte Galaxy Watch serisinin amiral gemisi modeli... 
    Samsung Galaxy Watch Ultra render görüntüleri paylaşıldı! Tam Boyutta Gör
    Uzun süredir gündemde olan Samsung Galaxy Watch Ultra'ya ait render görüntüleri paylaşıldı. Apple Watch Ultra'ya rakip olması beklenen model, mevcut Galaxy Watch serisine kıyasla daha modern ve farklı bir tasarımla geliyor. İşte görüntüler...

    Samsung Galaxy Watch Ultra render görüntüleri paylaşıldı!

    Yeni ortaya çıkan render görüntülerine göre, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch serisinin sevilen dairesel tasarım dilini koruyacak. Ancak Samsung, bunu yaparken saate daha kare bir görünüm kazandırmış. Üstelik Siyah ve Gümüş renklerinde satışa çıkacak saatin yan tarafına üçüncü bir düğme bulunuyor. Bu, Tıpkı Apple Watch Ultra'daki gibi turuncu renkte. 

    Samsung Galaxy Watch Ultra render görüntüleri paylaşıldı! Tam Boyutta Gör
    Aktarıldığı kadarıyla Galaxy Watch Ultra, ​​​​​​Galaxy Watch 6 Classic ile aynı ekran boyutunu paylaşıyor. Ancak bu aynı olsa da, iki saat arasında ciddi bir boyut farkı mevcut. Galaxy Watch6 Classic'in boyutları 46,5 x 46,5 x 10,9 mm, Watch Ultra'nın boyutları ise 47 x 47,4 x 16,4 mm. Bu da kayda değer bir kalınlık artışına işaret ediyor. Ayrıca Galaxy Watch Ultra titanyum kasaya sahip olacağını hatırlatalım.

    Galaxy Watch Ultra beklenen özellikler

    Galaxy Watch Ultra'nın 1,5 inç ekran ve döner çerçeveye sahip olacağı iddia ediliyor. Bunun yanında Exynos W1000 işlemci, 100m suya dayanıklılık, 578 mAh pil ve 100 saatlik pil ömrü ile karşılaşmamız muhtemel. Peki Galaxy Watch Ultra’nın fiyatı ne kadar olacak? Mevcut söylentilere göre, 500 dolar civarında olacağı tahmin ediliyor. Diğer tarafta Apple Watch Ultra 2'nin 799 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu hatırlatalım.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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