Samsung Galaxy Watch Ultra render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı

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Tam Boyutta Gör Uzun süredir gündemde olan Samsung Galaxy Watch Ultra'ya ait render görüntüleri paylaşıldı. Apple Watch Ultra'ya rakip olması beklenen model, mevcut Galaxy Watch serisine kıyasla daha modern ve farklı bir tasarımla geliyor. İşte görüntüler...

Samsung Galaxy Watch Ultra render görüntüleri paylaşıldı!

Yeni ortaya çıkan render görüntülerine göre, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch serisinin sevilen dairesel tasarım dilini koruyacak. Ancak Samsung, bunu yaparken saate daha kare bir görünüm kazandırmış. Üstelik Siyah ve Gümüş renklerinde satışa çıkacak saatin yan tarafına üçüncü bir düğme bulunuyor. Bu, Tıpkı Apple Watch Ultra'daki gibi turuncu renkte.

Tam Boyutta Gör Aktarıldığı kadarıyla Galaxy Watch Ultra, ​​​​​​Galaxy Watch 6 Classic ile aynı ekran boyutunu paylaşıyor. Ancak bu aynı olsa da, iki saat arasında ciddi bir boyut farkı mevcut. Galaxy Watch6 Classic'in boyutları 46,5 x 46,5 x 10,9 mm, Watch Ultra'nın boyutları ise 47 x 47,4 x 16,4 mm. Bu da kayda değer bir kalınlık artışına işaret ediyor. Ayrıca Galaxy Watch Ultra titanyum kasaya sahip olacağını hatırlatalım.

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Galaxy Watch Ultra beklenen özellikler

Galaxy Watch Ultra'nın 1,5 inç ekran ve döner çerçeveye sahip olacağı iddia ediliyor. Bunun yanında Exynos W1000 işlemci, 100m suya dayanıklılık, 578 mAh pil ve 100 saatlik pil ömrü ile karşılaşmamız muhtemel. Peki Galaxy Watch Ultra’nın fiyatı ne kadar olacak? Mevcut söylentilere göre, 500 dolar civarında olacağı tahmin ediliyor. Diğer tarafta Apple Watch Ultra 2'nin 799 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu hatırlatalım.

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