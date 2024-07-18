Galaxy Watch Ultra'nın kadranları eski modellere gelecek

- Galaxy Watch Ultra kadranları hangi modellere gelecek?
- One UI 6 Watch güncellemesi ne zaman yayınlanacak?
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Galaxy Watch Ultra ile ilk kez tanıtılan saat kadranları çok beğenildi ve mevcut Galaxy Watch kullanıcılarından bazıları bu saat yüzlerinin eski cihazlara sunulup sunulmayacağını merak etti. Samsung'un Topluluk forumu moderatörü, yeni sunulan saat kadranlarının eski Galaxy Watch’lara da geleceğinin müjdesini verdi.
Galaxy Watch Ultra kadranları hangi modellere gelecek?
Forum moderatörü, Galaxy Watch Ultra kadranlarının hangi modellere nasıl geleceği konusunda detay belirtmese de bu saat yüzlerinin Galaxy Wearable uygulaması üzerinden sunulması bekleniyor. Yeni saat kadranlarının One UI 6 Watch çalıştıran tüm akıllı saatlere gelmesi bekleniyor. Listelemek gerekirse;
- Galaxy Watch 4
- Galaxy Watch 4 Classic
- Galaxy Watch 5
- Galaxy Watch 5 Pro
- Galaxy Watch 6
- Galaxy Watch 6 Classic
One UI 6 Watch güncellemesi ne zaman yayınlanacak?
Samsung, Galaxy Watch 4, Watch 5 ve Watch 6 modelleri için birkaç One UI 6 Watch beta güncellemesi yayınladı. Önümüzdeki hafta içinde bu modeller için One UI 6 Watch’un son ve kararlı sürümünün yayınlanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.