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    Anlık Bildirim

    Galaxy Watch Ultra'nın kadranları eski modellere gelecek

    Samsung, yakın zamanda Apple Watch Ultra'ya benzerliğiyle dikkat çeken Galaxy Watch Ultra'yı tanıttı. Samsung Watch Ultra kadranlarının eski modellere yüklenebileceği söyleniyor.
    samsung galaxy watch ultra kadranları eski modellere gelecek Tam Boyutta Gör
    Samsung, Apple’ın aksine yeni üst seviye akıllı saatinde kullandığı saat kadranlarını eski modellere getirecek. Galaxy Watch Ultra ile gelen yeni saat yüzlerinin bir kısmı yazılım güncellemesiyle eski Galaxy Watch’lara yüklenebilecek.

    Galaxy Watch Ultra ile ilk kez tanıtılan saat kadranları çok beğenildi ve mevcut Galaxy Watch kullanıcılarından bazıları bu saat yüzlerinin eski cihazlara sunulup sunulmayacağını merak etti. Samsung'un Topluluk forumu moderatörü, yeni sunulan saat kadranlarının eski Galaxy Watch’lara da geleceğinin müjdesini verdi.

    Galaxy Watch Ultra kadranları hangi modellere gelecek?

    Forum moderatörü, Galaxy Watch Ultra kadranlarının hangi modellere nasıl geleceği konusunda detay belirtmese de bu saat yüzlerinin Galaxy Wearable uygulaması üzerinden sunulması bekleniyor. Yeni saat kadranlarının One UI 6 Watch çalıştıran tüm akıllı saatlere gelmesi bekleniyor. Listelemek gerekirse;

    • Galaxy Watch 4
    • Galaxy Watch 4 Classic
    • Galaxy Watch 5
    • Galaxy Watch 5 Pro
    • Galaxy Watch 6
    • Galaxy Watch 6 Classic

    One UI 6 Watch güncellemesi ne zaman yayınlanacak?

    Samsung, Galaxy Watch 4, Watch 5 ve Watch 6 modelleri için birkaç One UI 6 Watch beta güncellemesi yayınladı. Önümüzdeki hafta içinde bu modeller için One UI 6 Watch’un son ve kararlı sürümünün yayınlanması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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