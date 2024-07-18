Galaxy Watch Ultra'nın kadranları eski modellere gelecek

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Tam Boyutta Gör Samsung, Apple’ın aksine yeni üst seviye akıllı saatinde kullandığı saat kadranlarını eski modellere getirecek. Galaxy Watch Ultra ile gelen yeni saat yüzlerinin bir kısmı yazılım güncellemesiyle eski Galaxy Watch’lara yüklenebilecek.

Galaxy Watch Ultra, özelleştirilebilir hızlı düğmeyle geliyor 5 gün önce eklendi

Galaxy Watch Ultra ile ilk kez tanıtılan saat kadranları çok beğenildi ve mevcut Galaxy Watch kullanıcılarından bazıları bu saat yüzlerinin eski cihazlara sunulup sunulmayacağını merak etti. Samsung'un Topluluk forumu moderatörü, yeni sunulan saat kadranlarının eski Galaxy Watch’lara da geleceğinin müjdesini verdi.

Galaxy Watch Ultra kadranları hangi modellere gelecek?

Forum moderatörü, Galaxy Watch Ultra kadranlarının hangi modellere nasıl geleceği konusunda detay belirtmese de bu saat yüzlerinin Galaxy Wearable uygulaması üzerinden sunulması bekleniyor. Yeni saat kadranlarının One UI 6 Watch çalıştıran tüm akıllı saatlere gelmesi bekleniyor. Listelemek gerekirse;

Galaxy Watch 4

Galaxy Watch 4 Classic

Galaxy Watch 5

Galaxy Watch 5 Pro

Galaxy Watch 6

Galaxy Watch 6 Classic

One UI 6 Watch güncellemesi ne zaman yayınlanacak?

Samsung, Galaxy Watch 4, Watch 5 ve Watch 6 modelleri için birkaç One UI 6 Watch beta güncellemesi yayınladı. Önümüzdeki hafta içinde bu modeller için One UI 6 Watch’un son ve kararlı sürümünün yayınlanması bekleniyor.

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