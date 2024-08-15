Samsung Galaxy Watch Ultra kullanıcılarına güzel haber

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Samsung, Galaxy Watch Ultra için ilk küresel yazılım güncellemesini kullanıcılarına sunuyor. Daha önce sadece ABD'de yayınlanan bu güncelleme, şimdi Avrupa ve Asya gibi birçok pazarda da kullanıma açıldı. Bu yeni yazılım güncellemesi, sadece genel stabiliteyi iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda cihazın pil performansını da artırıyor.

Güncelleme hangi yenilikleri getiriyor?

Güncellemeyi kontrol etmek için Galaxy Wearable uygulamasına gidip, “Saat Ayarları” menüsünü açmanız gerekiyor. Ardından “Saat yazılım güncellemesi” bölümüne ilerleyip, “İndir ve yükle” seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ancak bu işlemi gerçekleştirebilmek için Galaxy Watch Ultra’nızın en az %30 şarj seviyesine sahip olması gerektiğini unutmayın.

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Samsung, L705FXXU1AXG2 yapı numarasıyla 175 MB boyutunda bir güncelleme yayımladı. Güncellemenin içeriğinde, pil şarjı ve pil stabilitesine yönelik iyileştirmeler yer alıyor. Başka bir deyişle, Galaxy Watch Ultra'nın pil performansı genel anlamda bir yükseltme alıyor. Bunun yanı sıra, cihazın genel stabilitesinde de artışlar sağlanıyor. Ancak, Samsung bu iyileştirmelerin ayrıntılarını paylaşmadı; dolayısıyla pil stabilitesinin ne anlama geldiği tam olarak açıklanmadı.

Galaxy Watch Ultra’nın yeni güncellemesi, cihazla ilgili yaşanan bazı sorunların ardından olumlu bir gelişme olarak görülüyor. Kullanıcılar, özellikle ekran hizalanması ve cihazın gövdesindeki boya soyulmaları gibi problemlerden şikayetçiydi. Bu tür sorunlar, 649 ABD Doları gibi yüksek bir fiyat etiketiyle satılan cihazda kalite kontrol eksikliği olarak algılandı ve bazı kullanıcıların iade seçeneğini değerlendirmesine yol açtı.

Bu güncellemeyle birlikte, Samsung’un Galaxy Watch Ultra için daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedeflediği görülüyor. Pil ömründeki iyileştirmeler ve genel stabilite artışı, cihazın performansını daha üst seviyeye taşımayı amaçlıyor.

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