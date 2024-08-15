Samsung Galaxy Watch Ultra kullanıcılarına güzel haber

Samsung, Galaxy Watch Ultra için ilk küresel yazılım güncellemesini kullanıcılarına sunuyor. Daha önce sadece ABD'de yayınlanan bu güncelleme, şimdi Avrupa ve Asya gibi birçok pazarda da kullanıma açıldı. Bu yeni yazılım güncellemesi, sadece genel stabiliteyi iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda cihazın pil performansını da artırıyor.
Güncelleme hangi yenilikleri getiriyor?
Güncellemeyi kontrol etmek için Galaxy Wearable uygulamasına gidip, “Saat Ayarları” menüsünü açmanız gerekiyor. Ardından “Saat yazılım güncellemesi” bölümüne ilerleyip, “İndir ve yükle” seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ancak bu işlemi gerçekleştirebilmek için Galaxy Watch Ultra’nızın en az %30 şarj seviyesine sahip olması gerektiğini unutmayın.
Samsung, L705FXXU1AXG2 yapı numarasıyla 175 MB boyutunda bir güncelleme yayımladı. Güncellemenin içeriğinde, pil şarjı ve pil stabilitesine yönelik iyileştirmeler yer alıyor. Başka bir deyişle, Galaxy Watch Ultra'nın pil performansı genel anlamda bir yükseltme alıyor. Bunun yanı sıra, cihazın genel stabilitesinde de artışlar sağlanıyor. Ancak, Samsung bu iyileştirmelerin ayrıntılarını paylaşmadı; dolayısıyla pil stabilitesinin ne anlama geldiği tam olarak açıklanmadı.
Galaxy Watch Ultra’nın yeni güncellemesi, cihazla ilgili yaşanan bazı sorunların ardından olumlu bir gelişme olarak görülüyor. Kullanıcılar, özellikle ekran hizalanması ve cihazın gövdesindeki boya soyulmaları gibi problemlerden şikayetçiydi. Bu tür sorunlar, 649 ABD Doları gibi yüksek bir fiyat etiketiyle satılan cihazda kalite kontrol eksikliği olarak algılandı ve bazı kullanıcıların iade seçeneğini değerlendirmesine yol açtı.
Bu güncellemeyle birlikte, Samsung’un Galaxy Watch Ultra için daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedeflediği görülüyor. Pil ömründeki iyileştirmeler ve genel stabilite artışı, cihazın performansını daha üst seviyeye taşımayı amaçlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.