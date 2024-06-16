Samsung Galaxy Z Fold 6 ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

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Tam Boyutta Gör Samsung, 10 Temmuz tarihli Galaxy Unpacked etkinliği için hazırlıklarını sürdürüyor. Kaçıranlar için bu etkinlikte, Galaxy Z Fold 5/Flip 5, Galaxy Tab S9 ve Watch 6 serisi dahil olmak üzere yeni duyurular bizleri bekliyor olacak. Şimdi bu bekleyiş sürerken, Samsung Galaxy Z Fold 6 modelinin tasarımını yansıtan yeni görüntüler ortaya çıktı.

Galaxy Z Fold 6 ilk kez canlı olarak görüntülendi

Hatırlayanlar olacaktır, bir süredir Galaxy Z Fold 6'nın daha kompakt bir tasarıma sahip olacağı söyleniyor. Dolayısıyla telefonu selefinden ayıracak en önemli fark, ebatları olacak. Görüntülere baktığımızda, Galaxy Z Fold 6'nın sert köşelere ve daha geniş hatlara sahip olduğunu görüyoruz. Bu tıpkı Galaxy S24 Ultra'yı andırıyor diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Ayrıca Samsung, menteşeyi daha az belirgin hale getirerek panel ile menteşe arasındaki boşluk hissiyatını azaltmış. Bir diğer görüntüde ise, Fold 6'nın arka kamerasının da yeniden tasarlanacağını görüyoruz. Kamera sensörleri artık kamera adasının dışarı çıkmak yerine düz bir şekilde duruyor. Ayrıca cihazın sağ tarafında bir ses düğmesi ve ardından bir parmak izi tarayıcısı da bulunuyor.

Peki Galaxy Z Fold 6 neler sunacak?

Galaxy Z Fold 6, ortaya çıkan özelliklere göre 6.2 inç büyüklüğünde dış ekrana ve 7.6 inç büyüklüğünde iç sahip olacak. Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacak olan telefon, 12 GB RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı sunacak. Kamera tarafında Z Fold 5’e kıyasla bir iyileştirme olmayacak. 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı kamera ve 3x optik zoom yapabilen 10MP telefoto kamera, telefonun kamera kurulumunu oluşturacak.

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Pil tarafında da bir iyileştirmenin olmadığı telefon, önceki modele göre daha ince ve daha hafif olmasının yanında daha kısa ve daha geniş ekranlara sahip olacak. Aynı zamanda Galaxy S24 Ultra'ya benzer bir titanyum çerçeveye sahip olacağı söyleniyor.

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Samsung Galaxy Z Fold 6 ilk kez canlı olarak görüntülendi