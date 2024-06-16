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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Z Fold 6 ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

    Samsung merakla beklenen katlanabilir telefonu Galaxy Fold 6 canlı olarak görüntülendi. Yeni görüntüler, cihazın hem arka hem de ön tasarımına ışık tutuyor. İşte detaylar
    Samsung Galaxy Z Fold 6 ilk kez canlı olarak görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Samsung, 10 Temmuz tarihli Galaxy Unpacked etkinliği için hazırlıklarını sürdürüyor. Kaçıranlar için bu etkinlikte, Galaxy Z Fold 5/Flip 5Galaxy Tab S9 ve Watch 6 serisi dahil olmak üzere yeni duyurular bizleri bekliyor olacak. Şimdi bu bekleyiş sürerken, Samsung Galaxy Z Fold 6 modelinin tasarımını yansıtan yeni görüntüler ortaya çıktı. 

    Galaxy Z Fold 6 ilk kez canlı olarak görüntülendi

    Hatırlayanlar olacaktır, bir süredir Galaxy Z Fold 6'nın daha kompakt bir tasarıma sahip olacağı söyleniyor. Dolayısıyla telefonu selefinden ayıracak en önemli fark, ebatları olacak. Görüntülere baktığımızda, Galaxy Z Fold 6'nın sert köşelere ve daha geniş hatlara sahip olduğunu görüyoruz. Bu tıpkı Galaxy S24 Ultra'yı andırıyor diyebiliriz.

    Samsung Galaxy Z Fold 6 ilk kez canlı olarak görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Ayrıca Samsung, menteşeyi daha az belirgin hale getirerek panel ile menteşe arasındaki boşluk hissiyatını azaltmış. Bir diğer görüntüde ise, Fold 6'nın arka kamerasının da yeniden tasarlanacağını görüyoruz. Kamera sensörleri artık kamera adasının dışarı çıkmak yerine düz bir şekilde duruyor. Ayrıca cihazın sağ tarafında bir ses düğmesi ve ardından bir parmak izi tarayıcısı da bulunuyor.

    Peki Galaxy Z Fold 6 neler sunacak?

    Galaxy Z Fold 6, ortaya çıkan özelliklere göre 6.2 inç büyüklüğünde dış ekrana ve 7.6 inç büyüklüğünde iç sahip olacak. Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacak olan telefon, 12 GB RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı sunacak. Kamera tarafında Z Fold 5’e kıyasla bir iyileştirme olmayacak. 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı kamera ve 3x optik zoom yapabilen 10MP telefoto kamera, telefonun kamera kurulumunu oluşturacak.

    Pil tarafında da bir iyileştirmenin olmadığı telefon, önceki modele göre daha ince ve daha hafif olmasının yanında daha kısa ve daha geniş ekranlara sahip olacak. Aynı zamanda Galaxy S24 Ultra'ya benzer bir titanyum çerçeveye sahip olacağı söyleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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