Samsung Galaxy Watch6 Classic daha büyük ekranla gelecek

Tam Boyutta Gör Samsung’un yeni akıllı saat serisi Galaxy Watch6 merakla beklenirken yavaş yavaş saatlerin teknik detayları da ortaya çıkmaya başladı. Pil kapasitesi, tasarım derken ekran boyutu da belli oldu.

Samsung Galaxy Watch6 neler sunacak?

Samsung Galaxy Watch6 serisinde iki yeni model beklentisi mevcut. Galaxy Watch6 ve Galaxy Watch6 Classic şeklindeki iki model mevcut Galaxy Watch5 ve Galaxy Watch5 Pro modellerinin yerini alacak.

Samsung Galaxy Watch 6 saatler dört farklı boyutta sunulacak 3 hf. önce eklendi

Galaxy Watch6 modeli 40mm ve 44mm, Galaxy Watch6 Classic modeli ise 42mm ve 46mm seçenekleri ile gelecek. Kavisli cam tasarımı Pixel akıllı saati ile benzer bir görünüm sunacak. Galaxy Watch6 modelinin dijital çerçeve, Galaxy Watch6 Classic modelinin ise döner çerçeve ile geleceği biliniyor.

Batarya tarafında Galaxy Watch6 modeli 40mm için 300mAh, 44mm için 425mAh kapasite sunarken Galaxy Watch6 Classic ise 42mm için 425mAh, 46mm için 600mAh kapasite beklentisi mevcut. Kaynaklar pil ömrünün önceki nesilden farklı olmayacağını belirtiyor.

Ekran tarafında ise önemli bir değişiklik mevcut. Galaxy Watch6 Classic modelinin 1.47 inçlik bir ekran ve 470x470 piksel çözünürlükle gelmesi bekleniyor. Bu da yüzde 10 civarında bir artış demek. Böylece kullanım alanı da büyümüş oluyor. Galaxy Watch6 için ise 1.4 inçlik boyut beklentisi devam ediyor. Galaxy Watch6 serisi yeni katlanabilir telefonlarla birlikte tanıtılacak.

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