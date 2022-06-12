Samsung Galaxy Z Flip 4 ilk kez canlı olarak görüntülendi

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Galaxy Z Fold modeli ile katlanabilir akıllı telefon pazarına giren Samsung, kısa bir sürede bu pazarın lideri olmayı başardı. Galaxy Z Fold dışında daha standart bir telefon kullanımı için Z Flip modelini tanıtan Samsung, Z Flip 3 ile ciddi bir popülerlik kazandı. Flip 3’ün başarısını devam ettirmesi beklenen Z Flip 4, ilk kez canlı olarak görüntülendi.

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Galaxy Z Flip 4, çok benzer bir tasarım ile gelecek

Samsung'un yeni nesil katlanabilir amiral gemi cihazlarından olacak Z Flip 4'ten ilk görüntüler geldi. Cihaz, Z Flip 3’e oldukça benzer bir tasarım sunuyor. Daha önce gelen raporlarda kapak ekranının daha büyük olacağı belirtilmişti, yeni gelen görüntüler de bunu doğrular nitelikte. Bunun dışında cihaz, Z Flip 3 ile neredeyse aynı tasarımı paylaşıyor.

Snapdragon 8+ Gen 1’den güç alacak olan ve ilk kez 512GB depolama seçeneği ile gelecek olan Galaxy Z Flip 4’ün, ağustos ayında Galaxy Z Fold 4 ile beraber tanıtılması bekleniyor.

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Samsung Galaxy Z Flip 4 canlı olarak görüntülendi