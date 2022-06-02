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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Z Flip 4'ün temel özellikleri ortaya çıktı

    Samsung'un önümüzdeki dönemde piyasaya sürmeye hazırlandığı katlanabilir akıllı telefon modeli Galaxy Z Flip 4'ün teknik detayları belli oldu.                   
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    Samsung Galaxy Z Flip 4'ün temel özellikleri ortaya çıktı
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    Sızan yeni bilgiler, yakında çıkacak olan Samsung Galaxy Z Flip 4 kapaklı akıllı telefonun temel özelliklerini ortaya koydu.

    Samsung'un 2022 model kapaklı telefonu, 120 Hz yenileme hızına sahip katlanabilir 6,7 inç Full HD+ AMOLED ekrana ve 10 MP selfie kameranın yanı sıra 2,1 inç harici çift kameralı AMOLED ekrana sahip olacak.

    Samsung Galaxy Z Flip 4 ne zaman tanıtılacak?

    Kaynak, Samsung Galaxy Z Flip 4'ün kutudan çıktığı haliyle Android 12 tabanlı One UI 4 çalıştıracağını ve 8 GB RAM ve 128/256 GB dahili belleğe sahip bir Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setiyle geleceğini iddia ediyor. 

    Samsung Galaxy Z Flip 4'ün temel özellikleri ortaya çıktı
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    Ayrıca cihaz, 25W kablolu hızlı şarj ve 10W'a kadar kablosuz şarj desteğine sahip 3700 mAh pil ile donatılacak. Samsung Galaxy Z Flip 4 ve Galaxy Z Fold 4'ün resmi duyurusunun Ağustos ayında yapılması bekleniyor.

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    biembo 6 saat önce

    Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..

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    daysleeperxp 1 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 2 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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