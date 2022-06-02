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Sızan yeni bilgiler, yakında çıkacak olan Samsung Galaxy Z Flip 4 kapaklı akıllı telefonun temel özelliklerini ortaya koydu.

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Samsung'un 2022 model kapaklı telefonu, 120 Hz yenileme hızına sahip katlanabilir 6,7 inç Full HD+ AMOLED ekrana ve 10 MP selfie kameranın yanı sıra 2,1 inç harici çift kameralı AMOLED ekrana sahip olacak.

Samsung Galaxy Z Flip 4 ne zaman tanıtılacak?

Kaynak, Samsung Galaxy Z Flip 4'ün kutudan çıktığı haliyle Android 12 tabanlı One UI 4 çalıştıracağını ve 8 GB RAM ve 128/256 GB dahili belleğe sahip bir Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setiyle geleceğini iddia ediyor.

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Ayrıca cihaz, 25W kablolu hızlı şarj ve 10W'a kadar kablosuz şarj desteğine sahip 3700 mAh pil ile donatılacak. Samsung Galaxy Z Flip 4 ve Galaxy Z Fold 4'ün resmi duyurusunun Ağustos ayında yapılması bekleniyor.

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Samsung Galaxy Z Flip 4'ün temel özellikleri ortaya çıktı