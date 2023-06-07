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    Samsung Galaxy Z Flip 5 ve Z Fold 5'in çıkış tarihi resmileşti: İşte beklenen tarih

    Samsung, yaklaşmakta olan Unpacked 2023 etkinliğine hazırlanıyor ve çok kısa bir süre önce etkinliğinin ne zaman olacağı resmileşti. Böylece Galaxy Z Flip 5 ve Z Fold 5'in çıkış tarihi kesinleşti.
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    Samsung Galaxy Z Flip 5 ve Z Fold 5'in çıkış tarihi kesinleşti Tam Boyutta Gör
    Samsung, daha önceki söylentileri doğrulayarak yaklaşan Unpacked 2023 etkinliğinin tarihini açıkladı. Firma, br süre önce Galaxy Unpacked etkinliğini 27 Temmuz 2023 tarihinde düzenleyeceğini doğruladı. Şirketin bir sonraki büyük lansman etkinliği ilk kez Güney Kore'de gerçekleşecek ve şirket etkinlikte Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5'i tanıtacak.

    Galaxy Z Flip 5 ve Z Fold 5, 27 Temmuz'da geliyor

    Samsung Galaxy Z Flip 5 ve Z Fold 5'in çıkış tarihi kesinleşti Tam Boyutta Gör
    Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5 Güney Kore'nin Seul kentindeki kongre merkezi COEX'te tanıtılacak. Samsung MX (Mobile eXperience) Başkanı ve Yöneticisi TM Roh'a göre burası Güney Kore'nin başkenti Seul'ü tanımlayan geçmiş, bugün ve geleceğin büyüleyici bir karışımını sunuyor. Samsung ayrıca katlanabilir telefonlarını tanıtma yönünü değiştirdiğini söyledi. Dünyanın dört bir yanındaki popüler kültür şehirlerinde, her etkinliğin belirlenen temasıyla yakından eşleşen lansman etkinlikleri düzenlemeyi planlıyor.

    Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5'ten beklenenler

    Samsung Galaxy Z Flip 5 ve Z Fold 5'in çıkış tarihi kesinleşti Tam Boyutta Gör
    Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5'in daha güçlü ve daha zarif bir katlanır tasarım için yeni bir menteşe türü getirmesi bekleniyor. Yeni menteşenin, telefonların iki taraf arasında herhangi bir boşluk olmadan katlanmasını sağlayan su damlası benzeri bir şekle sahip olduğu bildiriliyor. Ayrıca ekran kırışıklığını da daha az belirgin hale getiriyor. Her iki telefonun da toza ve suya dayanıklılık için IP58 derecesine sahip olduğu söyleniyor. İki telefonun da Galaxy S23 serisi cihazlara benzer şekilde Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy işlemcisini kullanması bekleniyor. Galaxy Z Flip 5, telefon kapalıyken daha yüksek üretkenlik için büyük bir kapak ekranına da sahip olacak.

    Samsung Galaxy Z Fold 5 özellikleri

    • Ekran: 7,6 inç AMOLED ekran, 2K çözünürlük, 120Hz (iç ekran); 6,2 inç 120Hz (dış ekran)
    • Arka Kamera: 108MP+12MP+10MP
    • Ön Kamera: 10MP
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy
    • Depolama ve bellek: 12GB RAM; 256GB/512GB depolama
    • OS: Android 13

    Samsung Galaxy Z Flip 5 özellikleri

    • Ekran: 6.7 inç Full HD+ katlanabilir AMOLED ekran, 120Hz; 3.4 inç dış ekran
    • Arka Kamera: 12MP+12MP
    • Ön Kamera: 10 MP
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy
    • Depolama ve bellek: 8GB RAM; 256GB/512GB depolama
    • OS: Android 13

    Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5'in yanı sıra Samsung'un Galaxy Watch 6 ve Galaxy Watch 6 Classic yeni nesil akıllı saatlerini de tanıtması bekleniyor. Şirket ayrıca Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ ve Galaxy Tab S9 Ultra'yı da tanıtabilir. Samsung'un Apple'ın Vision Pro karma gerçeklik gözlüğüne yanıt olarak bir şey hazırladı mı yoksa rakip bir ürün gelir mi bilinmiyor.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

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    Mantarın Başı 20 saat önce

    Çok iyi

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