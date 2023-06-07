Samsung Galaxy Z Flip 5 ve Z Fold 5'in çıkış tarihi resmileşti: İşte beklenen tarih

Depolama ve bellek: 12GB RAM; 256GB/512GB depolama
OS: Android 13
Samsung Galaxy Z Flip 5 özellikleri
Ekran: 6.7 inç Full HD+ katlanabilir AMOLED ekran, 120Hz; 3.4 inç dış ekran
Arka Kamera: 12MP+12MP
Ön Kamera: 10 MP
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy
Depolama ve bellek: 8GB RAM; 256GB/512GB depolama
OS: Android 13
Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5'in yanı sıra Samsung'un Galaxy Watch 6 ve Galaxy Watch 6 Classic yeni nesil akıllı saatlerini de tanıtması bekleniyor. Şirket ayrıca Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ ve Galaxy Tab S9 Ultra'yı da tanıtabilir. Samsung'un Apple'ın Vision Pro karma gerçeklik gözlüğüne yanıt olarak bir şey hazırladı mı yoksa rakip bir ürün gelir mi bilinmiyor.
Çok iyi