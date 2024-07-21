Samsung Galaxy Z Flip 6, gizlenmiş masaüstü modla geliyor

Tam Boyutta Gör Galaxy Z Flip 6, önceki modeller gibi DeX’i desteklemiyor ama harici bir monitöre bağladığınızda ekranı yansıtmaktan fazlasını yapabiliyor. Z Flip6, Varsayılan olarak gizlenmiş ve geliştirici seçeneklerinden erişilebilen yeni bir masaüstü modu arayüzü sunuyor.

One UI 6.1.1 ile yeni özellikler eski telefonlara da geliyor 4 gün önce eklendi

One UI 6.1.1 geliştirici seçeneklerinden erişilebiliyor

One UI 6.1.1’deki geliştirici seçeneklerinden “masaüstü moda zorla” etkinleştirildikten sonra Galaxy Z Flip 6, harici bir ekrana (monitöre) bağlandığında Samsung DeX’a yakın bir arayüz gösteriyor. Bu modun bazı eksiklikleri (sistem bilgilerini gösteren görev çubuğunun olmaması, bölünmüş ekran modunun desteklenmesi ancak hatalar içermesi gibi) olduğu söyleniyor. Bu arada Galaxy Z Flip 5 ile tanıtılan USB-C üzerinden ekran çıkışı, aynı sonucu vermiyor.

Samsung, Z Flip serisinin kablolu veya kablosuz olarak DeX ile uyumlu olmadığını söylüyor. Şirket, Flip 5’te ısınma sorunundan dolayı DeX desteğinin olmadığını söylemişti. Galaxy Fold serisi dahil olmak üzere birçok üst seviye Galaxy telefon ve tablette bu özellik kullanılabiliyor.

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Samsung Galaxy Z Flip 6, gizli masaüstü modla geliyor