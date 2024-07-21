Samsung Galaxy Z Flip 6, gizlenmiş masaüstü modla geliyor

One UI 6.1.1 geliştirici seçeneklerinden erişilebiliyor
One UI 6.1.1’deki geliştirici seçeneklerinden “masaüstü moda zorla” etkinleştirildikten sonra Galaxy Z Flip 6, harici bir ekrana (monitöre) bağlandığında Samsung DeX’a yakın bir arayüz gösteriyor. Bu modun bazı eksiklikleri (sistem bilgilerini gösteren görev çubuğunun olmaması, bölünmüş ekran modunun desteklenmesi ancak hatalar içermesi gibi) olduğu söyleniyor. Bu arada Galaxy Z Flip 5 ile tanıtılan USB-C üzerinden ekran çıkışı, aynı sonucu vermiyor.
Samsung, Z Flip serisinin kablolu veya kablosuz olarak DeX ile uyumlu olmadığını söylüyor. Şirket, Flip 5’te ısınma sorunundan dolayı DeX desteğinin olmadığını söylemişti. Galaxy Fold serisi dahil olmak üzere birçok üst seviye Galaxy telefon ve tablette bu özellik kullanılabiliyor.Kaynakça https://www.neowin.net/news/samsung-galaxy-z-flip6-has-a-hidden-desktop-mode/ https://www.androidauthority.com/galaxy-z-flip-6-desktop-mode-3461615/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.