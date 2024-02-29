Tam Boyutta Gör Samsung’un yeni katlanır telefonlarından Galaxy Z Flip 6, tasarım olarak önceki nesilden çok farklı olmayacak. Marka, Galaxy Z Flip 5’te tasarım değişikliğine gittiğinden zaten beklenen bir şeydi. Yeni model de iki kameraya sahip olacak ve yanları tamamen düz olacak. Galaxy Z Fold 6’nın aksine köşeleri oldukça kavisli olacak.

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Samsung Galaxy Z Flip 6 beklenen özellikleri

Görsellere göre, Galaxy Z Flip 6, 6.7 inç iç OLED ekrana sahip olacak. Selfie kamerası için merkezi olarak hizalanmış delik çentik bulunuyor. Öndeki ekran 3.4 inç, yine klasör şeklinde tasarıma sahip. Z Flip 6’daki tek büyük değişiklik batarya olacak gibi. Galaxy Z Flip 5, 3700 mAh bataryaya sahipken, Samsung Z Flip 6’nın 4000 mAh bataryadan güç alması bekleniyor. Kapaklı telefonun işlemcisi, Snapdragon 8 Gen 3 olacak.

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Samsung Galaxy Z Flip 6'nın tasarımı ilk kez ortaya çıktı