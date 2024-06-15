Samsung Galaxy Z Flip 6'nın tüm özellikleri belli oldu

Samsung Galaxy Z Flip 6 özellikleri (beklenen)
Sızdırılan ürün sayfasına göre Galaxy Z Flip 6, ön yüzünde 2640 x 1080 (FHD+) çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan Dinamik AMOLED 2X ekrana sahip olacak. Kapak ekranı ise 3,4 inç boyutlarında ve 720 x 748 çözünürlük sunuyor. Yonga seti bölümünde ise Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile karşılaşacağız.
Ancak sızıntı kaynağı, Flip6'nın bu yıl tanıtılan Galaxy S24 serisiyle aynı saat hızlarına sahip olduğunu söylüyor. Dolayısıyla S24 Ultra'da olduğu gibi saat hızı artışı olmayacak. Telefon ayrıca 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleriyle de satışa sunulacak. Kamera kurulumuna gelirsek, Galaxy Z Flip 6, 50 MP f/1.8 ana kameraya ve 12 MP f/2.2 ultra geniş açılı kameraya sahip olacak. Ön yüzünde ise, 10 MP selfie kamerası mevcut. Ana kamera, 4K60FPS ve 1080P 120/240FPS ağır çekim video kaydı gerçekleştirebilecek.
Kutusundan Android 14 tabanlı One UI 6.0 ve 4.000mAh pil paketi ile çıkacak Galaxy Z Flip 6, 25W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Telefonun fiyatı ise henüz netleşmedi. Ancak yakın tarihte Samsung’un fiyatı 100 dolar artıracağı iddia edilmişti. Bu bağlamda, Galaxy Z Flip 6 fiyatlandırması şu şekilde olacak:
- Galaxy Z Fold 6 (256GB): 1.099 dolar
- Galaxy Z Fold 6 (512GB): 1.219 dolar
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.