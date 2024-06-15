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    Samsung Galaxy Z Flip 6'nın tüm özellikleri belli oldu

    Galaxy Unpacked etkinliğine sayılı günler kala, Galaxy Z Flip 6'nın tüm özellikleri internete sızdırıldı. İşte Samsung Galaxy Z Flip 6'dan beklenen özellikler...
    Samsung Galaxy Z Flip 6'nın tüm özellikleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Samsung, 10 Temmuz tarihli Unpacked etkinliğinde Galaxy Watch 7, Galaxy Buds 3 ve yeni nesil katlanabilir telefonlarını duyuracak. Bu bağlamda bekleyiş sürerken, sürpriz gelişmeler duymaya devam ediyoruz. Şimdi de Samsung Galaxy Z Flip 6'nın tüm özellikleri internete sızdırıldı. 

    Samsung Galaxy Z Flip 6 özellikleri (beklenen)

    Sızdırılan ürün sayfasına göre Galaxy Z Flip 6, ön yüzünde 2640 x 1080 (FHD+) çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan Dinamik AMOLED 2X ekrana sahip olacak. Kapak ekranı ise 3,4 inç boyutlarında ve 720 x 748 çözünürlük sunuyor. Yonga seti bölümünde ise Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile karşılaşacağız. 

    Ancak sızıntı kaynağı, Flip6'nın bu yıl tanıtılan Galaxy S24 serisiyle aynı saat hızlarına sahip olduğunu söylüyor. Dolayısıyla S24 Ultra'da olduğu gibi saat hızı artışı olmayacak. Telefon ayrıca 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleriyle de satışa sunulacak. Kamera kurulumuna gelirsek, Galaxy Z Flip 6, 50 MP f/1.8 ana kameraya ve 12 MP f/2.2 ultra geniş açılı kameraya sahip olacak. Ön yüzünde ise, 10 MP selfie kamerası mevcut. Ana kamera, 4K60FPS ve 1080P 120/240FPS ağır çekim video kaydı gerçekleştirebilecek.

    Samsung Galaxy Z Flip 6'nın tüm özellikleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Galaxy Z Fold6, katlandığında 85,1 x 71,9 x 14,9 mm, açıldığında 165,1 x 71,9 x 6,9 mm boyutlarında. Ağırlığı ise bir önceki model ile aynı 187 gram.Bağlantı özelikleri arasında da GPS, 5G (çift nano SIM kart yuvası + eSIM), 4G, WiFi 6E, WiFi Direct, Bluetooth 5.3, UWB, NFC ve USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) Type-C portu yer alıyor.

    Kutusundan Android 14 tabanlı One UI 6.0 ve 4.000mAh pil paketi ile çıkacak Galaxy Z Flip 6, 25W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Telefonun fiyatı ise henüz netleşmedi. Ancak yakın tarihte Samsung’un fiyatı 100 dolar artıracağı iddia edilmişti. Bu bağlamda, Galaxy Z Flip 6 fiyatlandırması şu şekilde olacak:

    • Galaxy Z Fold 6 (256GB): 1.099 dolar
    • Galaxy Z Fold 6 (512GB): 1.219 dolar
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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