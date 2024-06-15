Samsung Galaxy Z Flip 6'nın tüm özellikleri belli oldu

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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Samsung, 10 Temmuz tarihli Unpacked etkinliğinde Galaxy Watch 7, Galaxy Buds 3 ve yeni nesil katlanabilir telefonlarını duyuracak. Bu bağlamda bekleyiş sürerken, sürpriz gelişmeler duymaya devam ediyoruz. Şimdi de Samsung Galaxy Z Flip 6'nın tüm özellikleri internete sızdırıldı.

Samsung Galaxy Z Flip 6 özellikleri (beklenen)

Sızdırılan ürün sayfasına göre Galaxy Z Flip 6, ön yüzünde 2640 x 1080 (FHD+) çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan Dinamik AMOLED 2X ekrana sahip olacak. Kapak ekranı ise 3,4 inç boyutlarında ve 720 x 748 çözünürlük sunuyor. Yonga seti bölümünde ise Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile karşılaşacağız.

Ancak sızıntı kaynağı, Flip6'nın bu yıl tanıtılan Galaxy S24 serisiyle aynı saat hızlarına sahip olduğunu söylüyor. Dolayısıyla S24 Ultra'da olduğu gibi saat hızı artışı olmayacak. Telefon ayrıca 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleriyle de satışa sunulacak. Kamera kurulumuna gelirsek, Galaxy Z Flip 6, 50 MP f/1.8 ana kameraya ve 12 MP f/2.2 ultra geniş açılı kameraya sahip olacak. Ön yüzünde ise, 10 MP selfie kamerası mevcut. Ana kamera, 4K60FPS ve 1080P 120/240FPS ağır çekim video kaydı gerçekleştirebilecek.

Tam Boyutta Gör Galaxy Z Fold6, katlandığında 85,1 x 71,9 x 14,9 mm, açıldığında 165,1 x 71,9 x 6,9 mm boyutlarında. Ağırlığı ise bir önceki model ile aynı 187 gram.Bağlantı özelikleri arasında da GPS, 5G (çift nano SIM kart yuvası + eSIM), 4G, WiFi 6E, WiFi Direct, Bluetooth 5.3, UWB, NFC ve USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) Type-C portu yer alıyor.

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Kutusundan Android 14 tabanlı One UI 6.0 ve 4.000mAh pil paketi ile çıkacak Galaxy Z Flip 6, 25W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Telefonun fiyatı ise henüz netleşmedi. Ancak yakın tarihte Samsung’un fiyatı 100 dolar artıracağı iddia edilmişti. Bu bağlamda, Galaxy Z Flip 6 fiyatlandırması şu şekilde olacak:

Galaxy Z Fold 6 (256GB): 1.099 dolar

Galaxy Z Fold 6 (512GB): 1.219 dolar

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Samsung Galaxy Z Flip 6'nın tüm özellikleri belli oldu