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    Samsung Galaxy Z Flip FE'nin bir özelliği daha belli oldu

    Katlanabilir akıllı telefonların yüksek fiyatları nedeniyle kullanıcı kaybeden Samsung, Galaxy Z Fold FE ve Galaxy Z Flip FE ile durumu tersine çevirebilir. Telefonların bir özelliği daha belli oldu.
    Samsung Galaxy Z Flip FE'nin bir özelliği daha belli oldu Tam Boyutta Gör
    Katlanabilir telefonlar bildiğiniz gibi her geçen gün daha popüler hale geliyor. Ancak hem yüksek fiyat hem de dayanıklılık gibi engeller, bu ivmeyi yavaşlatıyor diyebiliriz. Şimdi Samsung'un bu durumu tersine çevirebilecek bir hamlesi olabilir: Samsung Galaxy Z Flip FE. 

    Samsung Galaxy Z Flip FE'nin bir özelliği daha belli oldu

    Samsung'un bir süredir uygun fiyatlı Galaxy Z serisi telefonlar üzerinde çalıştığı gündemde. Bunun da Fan Edition (FE) serisinin bir parçası olacağı iddia ediliyor ve hem Galaxy Z Fold FE hem de Galaxy Z Flip FE için olası teknik özellikler netleşmeye başladı. Şimdi henüz resmi bir bilgi bulunmasa da, Galaxy Z Flip FE için bazı yeni ayrıntılar internete sızdı.

    X'te paylaşılan rapora göre Samsung Galaxy Z Flip FE, Samsung’un amiral gemisi Exynos 2400 yonga setiyle geliyor. Bu yonga seti Galaxy S24 serisinde de yer aldığından, Galaxy Z Flip FE’nin nispeten güçlü donanım ve özellikler sunması muhtemel. Daha önceki söylentilerde ise her iki model için, Snapdragon 7s Gen 2 işlemciye işaret edilmişti. Diğer tarafta Galaxy Z Flip 7 modelinin de Exynos 2500 yonga seti ile geleceği iddia ediliyor. 

    Dolayısıyla ana değişikliğin kamera, pil ve ekran bölümünde yapıldığını görebiliriz. Keza FE modellerinin bütçe odaklı kırpılmış cihazlar olduğunu hatırlatalım. Sonuç olarak Galaxy Z Fold FE veya Flip FE ise katlanabilir telefon pazarında önemli bir başarıya ulaşabilir. Tabii ki bu cihazların çıkış tarihi henüz net değil. Ancak yedinci nesil Galaxy Z serisinden önce çıkacağı belirtiliyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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