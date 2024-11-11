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Tam Boyutta Gör Katlanabilir telefonlar bildiğiniz gibi her geçen gün daha popüler hale geliyor. Ancak hem yüksek fiyat hem de dayanıklılık gibi engeller, bu ivmeyi yavaşlatıyor diyebiliriz. Şimdi Samsung'un bu durumu tersine çevirebilecek bir hamlesi olabilir: Samsung Galaxy Z Flip FE.

Samsung Galaxy Z Flip FE'nin bir özelliği daha belli oldu

Samsung'un bir süredir uygun fiyatlı Galaxy Z serisi telefonlar üzerinde çalıştığı gündemde. Bunun da Fan Edition (FE) serisinin bir parçası olacağı iddia ediliyor ve hem Galaxy Z Fold FE hem de Galaxy Z Flip FE için olası teknik özellikler netleşmeye başladı. Şimdi henüz resmi bir bilgi bulunmasa da, Galaxy Z Flip FE için bazı yeni ayrıntılar internete sızdı.

X'te paylaşılan rapora göre Samsung Galaxy Z Flip FE, Samsung’un amiral gemisi Exynos 2400 yonga setiyle geliyor. Bu yonga seti Galaxy S24 serisinde de yer aldığından, Galaxy Z Flip FE’nin nispeten güçlü donanım ve özellikler sunması muhtemel. Daha önceki söylentilerde ise her iki model için, Snapdragon 7s Gen 2 işlemciye işaret edilmişti. Diğer tarafta Galaxy Z Flip 7 modelinin de Exynos 2500 yonga seti ile geleceği iddia ediliyor.

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Dolayısıyla ana değişikliğin kamera, pil ve ekran bölümünde yapıldığını görebiliriz. Keza FE modellerinin bütçe odaklı kırpılmış cihazlar olduğunu hatırlatalım. Sonuç olarak Galaxy Z Fold FE veya Flip FE ise katlanabilir telefon pazarında önemli bir başarıya ulaşabilir. Tabii ki bu cihazların çıkış tarihi henüz net değil. Ancak yedinci nesil Galaxy Z serisinden önce çıkacağı belirtiliyor.

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Samsung Galaxy Z Flip FE'nin bir özelliği daha belli oldu