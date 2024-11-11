Samsung Galaxy Z Flip FE'nin bir özelliği daha belli oldu
Samsung'un bir süredir uygun fiyatlı Galaxy Z serisi telefonlar üzerinde çalıştığı gündemde. Bunun da Fan Edition (FE) serisinin bir parçası olacağı iddia ediliyor ve hem Galaxy Z Fold FE hem de Galaxy Z Flip FE için olası teknik özellikler netleşmeye başladı. Şimdi henüz resmi bir bilgi bulunmasa da, Galaxy Z Flip FE için bazı yeni ayrıntılar internete sızdı.
X'te paylaşılan rapora göre Samsung Galaxy Z Flip FE, Samsung’un amiral gemisi Exynos 2400 yonga setiyle geliyor. Bu yonga seti Galaxy S24 serisinde de yer aldığından, Galaxy Z Flip FE’nin nispeten güçlü donanım ve özellikler sunması muhtemel. Daha önceki söylentilerde ise her iki model için, Snapdragon 7s Gen 2 işlemciye işaret edilmişti. Diğer tarafta Galaxy Z Flip 7 modelinin de Exynos 2500 yonga seti ile geleceği iddia ediliyor.
Dolayısıyla ana değişikliğin kamera, pil ve ekran bölümünde yapıldığını görebiliriz. Keza FE modellerinin bütçe odaklı kırpılmış cihazlar olduğunu hatırlatalım. Sonuç olarak Galaxy Z Fold FE veya Flip FE ise katlanabilir telefon pazarında önemli bir başarıya ulaşabilir. Tabii ki bu cihazların çıkış tarihi henüz net değil. Ancak yedinci nesil Galaxy Z serisinden önce çıkacağı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über