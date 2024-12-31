Merakla beklenen Galaxy Z Flip FE'nin özellikleri belli oldu

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Tam Boyutta Gör Samsung, katlanabilir telefon pazarında yepyeni bir strateji ile dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Öyle ki yakın tarihte Galaxy Z Fold SE modelini duyuran şirketin, bir süredir uygun fiyatlı Galaxy Z Flip FE üzerinde çalıştığı gündemde. Son olarak "Fan Edition" serisinin bir parçası olacak telefonun bir özelliği daha belli oldu.

Galaxy Z Flip FE'nin ekran detayları belli oldu

Samsung Galaxy Z Flip FE, iddialara göre Galaxy Z Flip 6’nın ekranını kullanacak. DSCC CEO’su Ross Young’un paylaştığı bilgilere göre cihaz, FullHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6.7 inç büyüklüğünde LTPO AMOLED ekranla gelecek. Ayrıca bu ekran, 426 ppi piksel yoğunluğu ve 2.600 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor.

Ön ekrana gelirsek, Flip 6’dan alınıp alınmayacağı henüz netleşmiş değil. Ancak eğer aynı olursa, Gorilla Glass Victus 2 ile korunan 3.4 inç büyüklüğünde, 748x700 piksel çözünürlüğünde bir Super AMOLED panel ile karşılaşacağız.

Diğer tarafta Samsung Galaxy Z Flip FE, Exynos 2500 yonga setiyle gelebilir. Daha önce ise cihazın Snapdragon 7s Gen 2 işlemciye sahip olabileceği belirtilmişti. Ancak görünüşe göre Samsung, Exynos işlemcilerin payını artırmayı hedefliyor. Dolayısıyla Galaxy Z Flip FE’nin özellikle yonga seti, kamera ve pil gibi alanlarda maliyete odaklandığını göreceğiz.

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Galaxy Z Flip FE'nin çıkış tarihi ise halen netleşmedi. Son sızıntılar lansmanın bir sonraki Galaxy Z Fold&Flip 7 serisine yakın olacağını gösteriyor.

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Merakla beklenen Galaxy Z Flip FE'nin ekran detayları belli oldu