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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy Z Fold 3'ün tasarımı ortaya çıktı

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yaklaşan katlanabilir akıllı telefon modeli Galaxy Z Fold 3'ün render görüntüleri paylaşıldı. Cihaz Haziran ayında satışa sunulabilir.
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung'un önümüzdeki dönemde piyasaya sürmeye hazırlandığı katlanabilir akıllı telefon modeli Galaxy Z Fold 3 yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Güvenilir haber kaynaklarından Ben Geskin'in paylaştığı render görüntüleri, cihazın nasıl bir tasarıma sahip olacağını gözler önüne seriyor.

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    Haziran ayında raflarda olabilir

    Render'larda Galaxy Z Fold 3'ü önden ve arkadan görüyoruz. Arka panelde ilk dikkat çeken şeyin, Galaxy S21 Ultra tarzında yapılmış çok modüllü bir ana kamera olduğunu söyleyebiliriz. Bu kamera modülü üç büyük, bir küçük lens, sensör ve bir flaşı birleştiriyor. Ekranın kapalıyken 6.21 inç, açıkken ise 7.55 inç olacağı belirtilmiş. Bu ebat, kapalı konumda 6.23, açık konumda 7.59 inç ekran sunan bir önceki nesil Galaxy Fold'dan daha küçük.

    Tüm bunlara ek olarak Galaxy Z Fold 3 kullanıcıları, S Pen kullanarak cihazla etkileşimde bulunabilecekler. Söylentilere göre yeni katlanabilir cihaz, ekran altı kamera teknolojisine de sahip olabilir. Samsung'un yeni akıllı telefonunu Haziran ayında piyasaya sürmesi bekleniyor. Ürünün fiyat etikenin ise Galaxy Z Fold 2'ye yakın olması muhtemel.



    https://www.gsmarena.com/high_quality_galaxy_z_fold3_renders_bring_all_the_rumors_to_life-news-47495.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    WarSaw

    ayaklarıda ne güzel duruyor yanda öyle acaip zeka fışkıyor alta 2 tane açılabilir ayaklık yapmak inanılmaz zor bir geliştirme olurdu hakkaten

    16 saat önce
    ilkerinanç

    Tabi ki Japon. Da bu haber baya bi eski değil mi?

    1 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İlkini göremedim daha 3. çıkıyormuş 100. de çıksa bu fiyatlarda anca fotoğrafını görürüz
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    hömmgüzel (Tugay Sandıkcı) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kim kullanıyo bunu ya, berbat bi tasarım.
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    sis651 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fiyat Fold 2'ye yakın mı olur, Fold 2'nin fiyatı mı Fold 3 fiyatına yaklaşır. :D

    Samsung tasarıma hiç çalışmamış, hazır tasarımı alıp uygulamış Fold'a da. Render farklıdır belki ama şaşmam...
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