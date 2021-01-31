Samsung Galaxy Z Fold 3'ün tasarımı ortaya çıktı

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Samsung'un önümüzdeki dönemde piyasaya sürmeye hazırlandığı katlanabilir akıllı telefon modeli Galaxy Z Fold 3 yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Güvenilir haber kaynaklarından Ben Geskin'in paylaştığı render görüntüleri, cihazın nasıl bir tasarıma sahip olacağını gözler önüne seriyor.

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Haziran ayında raflarda olabilir

Render'larda Galaxy Z Fold 3'ü önden ve arkadan görüyoruz. Arka panelde ilk dikkat çeken şeyin, Galaxy S21 Ultra tarzında yapılmış çok modüllü bir ana kamera olduğunu söyleyebiliriz. Bu kamera modülü üç büyük, bir küçük lens, sensör ve bir flaşı birleştiriyor. Ekranın kapalıyken 6.21 inç, açıkken ise 7.55 inç olacağı belirtilmiş. Bu ebat, kapalı konumda 6.23, açık konumda 7.59 inç ekran sunan bir önceki nesil Galaxy Fold'dan daha küçük.

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Tüm bunlara ek olarak Galaxy Z Fold 3 kullanıcıları, S Pen kullanarak cihazla etkileşimde bulunabilecekler. Söylentilere göre yeni katlanabilir cihaz, ekran altı kamera teknolojisine de sahip olabilir. Samsung'un yeni akıllı telefonunu Haziran ayında piyasaya sürmesi bekleniyor. Ürünün fiyat etikenin ise Galaxy Z Fold 2'ye yakın olması muhtemel.

https://www.gsmarena.com/high_quality_galaxy_z_fold3_renders_bring_all_the_rumors_to_life-news-47495.php

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