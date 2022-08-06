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Samsung, yeni nesil katlanabilir telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Güney Koreli şirket Galaxy Z Fold 4'ü 10 Ağustos 2022 tarihinde düzenleyeceği Samsung Unpacked etkinliğinde tanıtacak. Ancak daha lansman gerçekleşmemişken telefon Amazon'da görüntülendi.

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Samsung Galaxy Z Fold 4, Amazon'un Hollanda web sitesinde, ekran boyutu ve boyutları da dahil olmak üzere katlanabilir telefonun temel özelliklerini gösteren bir listede görüntülendi. 7,6 inç birincil ekrana ve 12 GB RAM'e sahip olması bekleniyor. Şu anda telefon siteden yayından kaldırılsada e-ticaret sitesinde stokta yok olarak listelenmişti. Ayrıca yayından kaldırılmadan önce sitede bulunana bazı resimler, telefona daha yakından bakmamıza yardımcı oldu.

İşte Samsung Galaxy Z Fold 4'ün beklenen özellikleri:

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Yukarıdaki resimden görüldüğü üzere telefonun kılıfında bulunan bu giriş aynı zamanda S Pen desteğini de doğruluyor.

Cihazın bej, mavi ve siyah olmak üzere üç renk seçeneği ile çıkış yapması bekleniyor. Gelen bilgiler Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga setinden güç alacağı yönünde. Ayrıca 50 megapiksel ana kamera ve 25W hızlı şarj destekli 4.400 mAh pilden de bahsediliyor.

Galaxy Z Fold 4, 120 Hz yenileme hızı sunan katlanabilir 7.6 inç AMOLED ekran taşıyacak. Dış tarafında ise 120 Hz'lik 6.2 inç AMOLED ekran yer alacak. Ayrıca cihaz 12 GB RAM ile donatılacak.

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Samsung Galaxy Z Fold 4 daha tanıtılmadan Amazon'da görüntülendi