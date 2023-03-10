Samsung yeni nesil Galaxy SmartTag'i çıkarmaya hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör Samsung, kaybolan eşyaların bulunmasına yardımcı olmak için tasarlanan ilk Galaxy SmartTag takip cihazını 2021 yılında piyasaya sürmüştü. Güney Koreli teknoloji devi şimdi de satışa sunmak üzere yeni bir sürüm hazırlıyor. SamMobile internet sitesi yeni cihazla ilgili bazı detaylar paylaştı.

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Aktarılan bilgilere göre şirket ikinci nesil Galaxy SmartTag'i 2023'ün üçüncü çeyreğinde piyasaya sürecek. Samsung'un yeni takip cihazında ne gibi iyileştirmelere imza atacağı henüz bilinmese de bu yönde bazı beklentiler oluşmuş durumda.

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Yeni Galaxy SmartTag ile ilgili beklentiler

Yeni nesil Galaxy SmartTag muhtemelen aynı görünüme sahip olacak. Cihazın geliştirilmiş kablosuz menzil, bip sesi seviyesi ve izinsiz takibi önlemeye yönelik ek güvenlik önlemleriyle donatılması bekleniyor.

Takip cihazının Ağustos ayında yapılacak bir sonraki büyük Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Watch 6 akıllı saat, Galaxy Buds 3 kulaklık, Galaxy Tab S9 tablet ve Galaxy Flip 5 ve Galaxy Fold 5 katlanabilir akıllı telefonlarla birlikte tanıtılacağı söyleniyor.

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