Samsung yeni nesil Galaxy SmartTag'i çıkarmaya hazırlanıyor

Aktarılan bilgilere göre şirket ikinci nesil Galaxy SmartTag'i 2023'ün üçüncü çeyreğinde piyasaya sürecek. Samsung'un yeni takip cihazında ne gibi iyileştirmelere imza atacağı henüz bilinmese de bu yönde bazı beklentiler oluşmuş durumda.
Yeni Galaxy SmartTag ile ilgili beklentiler
Yeni nesil Galaxy SmartTag muhtemelen aynı görünüme sahip olacak. Cihazın geliştirilmiş kablosuz menzil, bip sesi seviyesi ve izinsiz takibi önlemeye yönelik ek güvenlik önlemleriyle donatılması bekleniyor.
Takip cihazının Ağustos ayında yapılacak bir sonraki büyük Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Watch 6 akıllı saat, Galaxy Buds 3 kulaklık, Galaxy Tab S9 tablet ve Galaxy Flip 5 ve Galaxy Fold 5 katlanabilir akıllı telefonlarla birlikte tanıtılacağı söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez