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    Samsung yeni nesil Galaxy SmartTag'i çıkarmaya hazırlanıyor

    Samsung'un bu yıl yeni bir takip cihazı piyasaya sürmeyi planladığı ortaya çıktı. İkinci nesil Galaxy SmartTag'in Ağustos ayında şirketin yeni ürünleriyle birlikte tanıtılacağı söyleniyor.
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    Samsung yeni nesil Galaxy SmartTag'i çıkarmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, kaybolan eşyaların bulunmasına yardımcı olmak için tasarlanan ilk Galaxy SmartTag takip cihazını 2021 yılında piyasaya sürmüştü. Güney Koreli teknoloji devi şimdi de satışa sunmak üzere yeni bir sürüm hazırlıyor. SamMobile internet sitesi yeni cihazla ilgili bazı detaylar paylaştı.

    Aktarılan bilgilere göre şirket ikinci nesil Galaxy SmartTag'i 2023'ün üçüncü çeyreğinde piyasaya sürecek. Samsung'un yeni takip cihazında ne gibi iyileştirmelere imza atacağı henüz bilinmese de bu yönde bazı beklentiler oluşmuş durumda.

    Samsung yeni nesil Galaxy SmartTag'i çıkarmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör

    Yeni Galaxy SmartTag ile ilgili beklentiler

    Yeni nesil Galaxy SmartTag muhtemelen aynı görünüme sahip olacak. Cihazın geliştirilmiş kablosuz menzil, bip sesi seviyesi ve izinsiz takibi önlemeye yönelik ek güvenlik önlemleriyle donatılması bekleniyor.

    Takip cihazının Ağustos ayında yapılacak bir sonraki büyük Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Watch 6 akıllı saat, Galaxy Buds 3 kulaklık, Galaxy Tab S9 tablet ve Galaxy Flip 5 ve Galaxy Fold 5 katlanabilir akıllı telefonlarla birlikte tanıtılacağı söyleniyor.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    4S14N_HUNT3R 1 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 2 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 3 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 3 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 3 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 4 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 4 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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