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    Galaxy Tab S9 FE+ ufukta göründü: İşte özellikleri

    Samsung Galaxy Tab S9 serisinin bütçe modeli Galaxy Tab S9 FE+, Exynos 1380 platformu ile Geekbench'te test edildi. Peki yaklaşmakta olan tablet neler sunacak? İşte bildiklerimiz...
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    Galaxy Tab S9 FE+ ufukta göründü: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    26 Temmuz'da tanıtılacak Samsung Galaxy Tab S9 serisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Daha önceki sızıntılar, ailenin Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra ve S9 FE modellerinden oluşacağını bizlere gösterdi. Ancak Galaxy Tab S9 FE, iki farklı sürümde karşımıza çıkabilir. Bugün Galaxy Tab S9 FE+, Geekbench'te test edildi. 

    Galaxy Tab S9 FE+ Geekbench'te göründü

    Sızdırılan ekran görüntüleri, Galaxy Tab S9 FE+'nin ''SM-X616B'' model numarasıyla Geekbench'te test edildiğini gösteriyor. Tabletin kıyaslama puanları ise, tek çekirdekte 987, çoklu çekirdekte 2731. Bu skorlar göz önünde tutulduğunda, yeni tabletin Exynos 1380 yonga setine sahip olacağı iddia ediliyor. 

    Galaxy Tab S9 FE+ ufukta göründü: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Ayrıca ufak bir kıyaslama yaptığımızda, Galaxy Tab S9 FE+'ın bir önceki nesil Galaxy Tab S7 FE'den yüzde 40 daha yüksek performans sunduğunu belirtelim. Ek olarak raporda, Galaxy Tab S9 FE ve FE+ modellerinin gri, açık yeşil, açık pembe ve gümüş renklerinde satışa sunulacağı söyleniyor. 

    Galaxy Tab S9 FE+ hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak Galaxy Tab S9 FE'nin ön tarafta 1752 x 2800 pixel çözünürlük ve 120hz yenileme hızı sunan 11.5 inç AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. Kutusundan ise, Android 13 ve 45W hızlı şarj destekli 10.000mAh pil paketi çıkacak.

    S9 FE Plus'ın ise benzer özellikleri koruduğunu görebiliriz. 26 Temmuz tarihli Galaxy Unpacked etkinliğinde daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz. 

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 4 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 5 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 6 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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