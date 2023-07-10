Galaxy Tab S9 FE+ ufukta göründü: İşte özellikleri

Galaxy Tab S9 FE+ Geekbench'te göründü
Sızdırılan ekran görüntüleri, Galaxy Tab S9 FE+'nin ''SM-X616B'' model numarasıyla Geekbench'te test edildiğini gösteriyor. Tabletin kıyaslama puanları ise, tek çekirdekte 987, çoklu çekirdekte 2731. Bu skorlar göz önünde tutulduğunda, yeni tabletin Exynos 1380 yonga setine sahip olacağı iddia ediliyor.
Galaxy Tab S9 FE+ hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak Galaxy Tab S9 FE'nin ön tarafta 1752 x 2800 pixel çözünürlük ve 120hz yenileme hızı sunan 11.5 inç AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. Kutusundan ise, Android 13 ve 45W hızlı şarj destekli 10.000mAh pil paketi çıkacak.
S9 FE Plus'ın ise benzer özellikleri koruduğunu görebiliriz. 26 Temmuz tarihli Galaxy Unpacked etkinliğinde daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)