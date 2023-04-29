Tam Boyutta Gör Katlanabilir telefon pazarının önde gelen isimlerinden Samsung, Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 modelleri için hazırlıklarını sürdürüyor. Hatırlayacağınız üzere her iki telefonun önümüzdeki Temmuz ayında vitrine çıkacağından sizlere bahsetmiştik. Şimdi son olarak, Galaxy Fold 5 modelinin render görüntüleri ortaya çıktı.

Galaxy Z Fold 5 render görüntüleri sızdı

Görüntülere baktığımızda, Samsung Galaxy Z Fold 5'in bir önceki model Z Fold 4'ün tasarım hatlarını koruduğunu görüyoruz. Ancak kaputun altında bazı değişiklikler olacağını belirtelim. Örneğin, telefonun boyutları değişti ve yeni su damlası menteşe sayesinde açıldığında 154,9 x 129,9 x 6,3 mm, kapalı halde ise 154,9 x 67,1 x 13,5 mm ölçülere sahip olacak.

Tam Boyutta Gör Kıyaslama için Galaxy Z Fold 4'ün 155.1 x 67.1 x 15.8 mm (kapalı), 155.1 x 130.1 x 6.3 mm (açık) boyutlara sahip olduğunu da hatırlatalım. Galaxy Z Fold 5'e dönecek olursak cihazın alt bölümünde hoparlör, mikrofon ve USB-C girişlerine yer verilmiş. Sağ bölümde ise güç ve ses açma-kısma düğmeleri bulunuyor.

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Mevcut sızıntılara göre Galaxzy Z Fold 5'in Z Fold 4 ile aynı 6,2 inç dış ekranı ve 7,6 inç iç ekranı koruyacağı söyleniyor. Ancak daha ince çerçeveler ile karşımıza çıkacak. Kaputun altında ise yeni cihazın, Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy platformundan güç alacağı belirtiliyor.

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Samsung Galaxy Z Fold 5 render görüntüleri sızdı: İşte tasarımı