Samsung Galaxy Z Fold 5 render görüntüleri sızdı: İşte tasarımı

Galaxy Z Fold 5 render görüntüleri sızdı
Görüntülere baktığımızda, Samsung Galaxy Z Fold 5'in bir önceki model Z Fold 4'ün tasarım hatlarını koruduğunu görüyoruz. Ancak kaputun altında bazı değişiklikler olacağını belirtelim. Örneğin, telefonun boyutları değişti ve yeni su damlası menteşe sayesinde açıldığında 154,9 x 129,9 x 6,3 mm, kapalı halde ise 154,9 x 67,1 x 13,5 mm ölçülere sahip olacak.
Mevcut sızıntılara göre Galaxzy Z Fold 5'in Z Fold 4 ile aynı 6,2 inç dış ekranı ve 7,6 inç iç ekranı koruyacağı söyleniyor. Ancak daha ince çerçeveler ile karşımıza çıkacak. Kaputun altında ise yeni cihazın, Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy platformundan güç alacağı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah