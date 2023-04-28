Samsung gaza bastı: Galaxy Z Flip 5 için üretim hacmi artacak

Galaxy Z Flip 5 için üretim hacmi artacak
Bildirilenlere göre Samsung, bir önceki model Z Flip 4'e kıyasla yaklaşan Galaxy Z Flip 5'in üretimini iki kat artırmayı hedefliyor. Bilmeyenler için geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Galaxy Z Flip 4, Flip ailesinde önemli bir başarıya imza attı. Galaxy Z Flip 5'in ise bu ivmeyi koruyup koruyamayacağını görmek için bir süre beklememiz gerekecek. Ancak görünüşe göre Samsung, şimdiden hazırlıklara başladı.
Daha önceki sızıntılara göre Galaxy Z Flip 5, 3 inç ve üzeri kapak ekranı, daha az ekran kırışıklığı, yeni menteşe mekanizması ve yeni kamera sensörlerine ek olarak Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy platformu ile karşımıza çıkacak. Nitekim kısa süre paylaşılan render görüntüleri de, kapaklı telefonun tasarımına açıklık getirdi.
Son raporlar, Galaxy Z Fold 5/Flip 5, Watch 6 ve Galaxy Tab S9 serisi için Temmuz ayının son haftasında düzenlenecek Unpacked etkinliğine işaret ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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