Tam Boyutta Gör Katlanabilir telefon pazarının öncü isimlerinden Samsung, Galaxy Z Flip 5 ve Fold 5 modellerini duyurmaya hazırlanıyor. Mevcut sızıntılar, her iki telefon için temmuz ayının son haftasına işaret ederken, Galaxy Z Flip 5'in üretimi hakkında bazı ilginç detaylar ortaya çıktı.

Galaxy Z Flip 5 için üretim hacmi artacak

Bildirilenlere göre Samsung, bir önceki model Z Flip 4'e kıyasla yaklaşan Galaxy Z Flip 5'in üretimini iki kat artırmayı hedefliyor. Bilmeyenler için geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Galaxy Z Flip 4, Flip ailesinde önemli bir başarıya imza attı. Galaxy Z Flip 5'in ise bu ivmeyi koruyup koruyamayacağını görmek için bir süre beklememiz gerekecek. Ancak görünüşe göre Samsung, şimdiden hazırlıklara başladı.

Samsung Galaxy Z Flip 5 render görüntüleri paylaşıldı! 1 gün önce eklendi

Daha önceki sızıntılara göre Galaxy Z Flip 5, 3 inç ve üzeri kapak ekranı, daha az ekran kırışıklığı, yeni menteşe mekanizması ve yeni kamera sensörlerine ek olarak Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy platformu ile karşımıza çıkacak. Nitekim kısa süre paylaşılan render görüntüleri de, kapaklı telefonun tasarımına açıklık getirdi.

Son raporlar, Galaxy Z Fold 5/Flip 5, Watch 6 ve Galaxy Tab S9 serisi için Temmuz ayının son haftasında düzenlenecek Unpacked etkinliğine işaret ediyor.

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Samsung gaza bastı: Galaxy Z Flip 5 için üretim hacmi artacak