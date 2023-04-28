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    Samsung gaza bastı: Galaxy Z Flip 5 için üretim hacmi artacak

    Samsung'un merakla beklenen katlanabilir telefonları Galaxy Z Flip 5 ve Fold 5 netleşmeye başladı. Söylentilere göre Samsung, Galaxy Z Flip 5 üretimini iki kat artırmaya hazırlanıyor.
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    Samsung gaza bastı: Galaxy Z Flip 5 için üretim hacmi artacak Tam Boyutta Gör
    Katlanabilir telefon pazarının öncü isimlerinden Samsung, Galaxy Z Flip 5 ve Fold 5 modellerini duyurmaya hazırlanıyor. Mevcut sızıntılar, her iki telefon için temmuz ayının son haftasına işaret ederken, Galaxy Z Flip 5'in üretimi hakkında bazı ilginç detaylar ortaya çıktı. 

    Galaxy Z Flip 5 için üretim hacmi artacak

    Bildirilenlere göre Samsung, bir önceki model Z Flip 4'e kıyasla yaklaşan Galaxy Z Flip 5'in üretimini iki kat artırmayı hedefliyor. Bilmeyenler için geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Galaxy Z Flip 4, Flip ailesinde önemli bir başarıya imza attı. Galaxy Z Flip 5'in ise bu ivmeyi koruyup koruyamayacağını görmek için bir süre beklememiz gerekecek. Ancak görünüşe göre Samsung, şimdiden hazırlıklara başladı.

    Daha önceki sızıntılara göre Galaxy Z Flip 5, 3 inç ve üzeri kapak ekranı, daha az ekran kırışıklığı, yeni menteşe mekanizması ve yeni kamera sensörlerine ek olarak Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy platformu ile karşımıza çıkacak. Nitekim kısa süre paylaşılan render görüntüleri de, kapaklı telefonun tasarımına açıklık getirdi. 

    Son raporlar, Galaxy Z Fold 5/Flip 5Watch 6 ve Galaxy Tab S9 serisi için Temmuz ayının son haftasında düzenlenecek Unpacked etkinliğine işaret ediyor. 

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